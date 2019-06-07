Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском (видео)

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Потап и Настя также отправились на тренировку

Потап и Настя Каменских теперь едва ли не каждый день делятся с поклонниками не только яркими свадебными фото (напомним, торжество прошло 23 мая), но и милыми моментами своей теперь уже семейной жизни. Звездная пара не только делиться "гламурными" фото, но также не против показывать, скажем так, жизнь "без фильтров".

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Настя Каменских опубликовала забавное домашнее видео. Отмечается, что пара проснулась сегодня, 7 июня, рано. По крайней мере видео было записано в 7:35 утра. Мы видим только недавно проснувшуюся Настю – без макияжа и прически. Каменских решила записать видео-благодарность за подарки.

Команда Насти Каменских подарила ей и Потапу две чашки с символическими надписями и изображениями. На одной чашке надпись "я его бриллиант", на второй - "я ее медведь". Напомним, что свадьба Потапа и Насти проходила под своеобразным "лозунгом" #bearanddiamond – "медведь и бриллиант". Скорее всего, именно так пара называет друг дружку.

Однако в определенный момент Настя неправильно произнесла английское "bear". Прочитав его, как - "пиво". Потап тут же поспешил исправить свою любимую. На что Настя отметила – "ну это утро…" Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

К слову, на Насте также видим спортивную форму. Скорее всего, пара отправилась на традиционную тренировку.

Также отметим, что до этого Настя Каменских уже показывала забавное расслабленное фото в компании мужа и своей собачки Мими. Тогда пара позировала также с большой фигурой красного медведя, которая была установлена на их свадьбе.

Потап и Настя Каменских с фигурой символического мишки (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, до этого Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото. Тогда украинский рэпер нес Каменских на руках.

А еще чуть позже "сочная красотка" Настя Каменских в кружевном корсете "нарвалась" на волну комплиментов.