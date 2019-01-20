"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Снимок уже покорил сеть

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала подписчикам горячее фото с отдыха в Мексике. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, звезда решила показать "попу как у Ким", позируя в белом купальнике на фоне морского пляжа в Канкуне. Подчеркнем, что это произвело настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

Фото: горячие фото Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Молодец. Так поработала над собой", - сказала пользователь Елена Лемонад.

"И как можно быть такой красивой?" – поинтересовалась юзер Алина Едуардовна.

"Повезло Потапу", - подчеркнул пользователь Игорь Семененко.

"Такому ореху позавидует сама Ким Кардашьян", - уточнил юзер Максим Факов.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

До этого мы писали, что Настя Каменских прилетела в Лос-Анджелес с рабочим визитом, а также показала, как проводит время с коллегой Алексеем Завгородним из группы "Время и стекло" и его женой Анной.

Ранее Настя Каменских регулярно хвасталась аппетитными формами в купальнике, позируя на фоне пальм, океана и на территории отеля.

Видео: РБК-Украина