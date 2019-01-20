ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2019 - 09:00
"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Снимок уже покорил сеть

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала подписчикам горячее фото с отдыха в Мексике. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в  Instagram.

Так, звезда решила показать "попу как у Ким", позируя в белом купальнике на фоне морского пляжа в Канкуне. Подчеркнем, что это произвело настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

&quot;Попа как у Ким&quot;: Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Фото: горячие фото Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Молодец. Так поработала над собой", - сказала пользователь Елена Лемонад.

"И как можно быть такой красивой?" – поинтересовалась юзер Алина Едуардовна.

"Повезло Потапу", - подчеркнул пользователь Игорь Семененко.

"Такому ореху позавидует сама Ким Кардашьян", - уточнил юзер Максим Факов.

&quot;Попа как у Ким&quot;: Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

До этого мы писали, что Настя Каменских прилетела в Лос-Анджелес с рабочим визитом, а также показала, как проводит время с коллегой Алексеем Завгородним из группы "Время и стекло" и его женой Анной.

Ранее Настя Каменских регулярно хвасталась аппетитными формами в купальнике, позируя на фоне пальм, океана и на территории отеля.

Видео: РБК-Украина

"Пошла жара": Настя Каменских "засветилась" с продюсером из Лос-Анджелеса "Самое вкусное утро": Настя Каменских и Потап "засветились" вместе в США
Новости Украины Настя КаменскихКаменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь