"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в купальнике

Снимок уже покорил сеть
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала подписчикам горячее фото с отдыха в Мексике. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, звезда решила показать "попу как у Ким", позируя в белом купальнике на фоне морского пляжа в Канкуне. Подчеркнем, что это произвело настоящий ажиотаж среди пользователей сети.
Фото: горячие фото Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Молодец. Так поработала над собой", - сказала пользователь Елена Лемонад.
"И как можно быть такой красивой?" – поинтересовалась юзер Алина Едуардовна.
"Повезло Потапу", - подчеркнул пользователь Игорь Семененко.
"Такому ореху позавидует сама Ким Кардашьян", - уточнил юзер Максим Факов.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
До этого мы писали, что Настя Каменских прилетела в Лос-Анджелес с рабочим визитом, а также показала, как проводит время с коллегой Алексеем Завгородним из группы "Время и стекло" и его женой Анной.
Ранее Настя Каменских регулярно хвасталась аппетитными формами в купальнике, позируя на фоне пальм, океана и на территории отеля.
Видео: РБК-Украина