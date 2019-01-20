"Попа як у Кім": Настя Каменських похвалилася апетитними формами в купальнику

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімок вже підкорив мережу

Популярна українська співачка Настя Каменських показала підписникам гаряче фото з відпочинку в Мексиці. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка вирішила показати "попу як у Кім", позуючи в білому купальнику на тлі морського пляжу в Канкуні. Підкреслимо, що це викликало справжній ажіотаж серед користувачів мережі.

Фото: гарячі фото Каменських instagram.com/kamenskux)

"Молодець. Так попрацювала над собою", - сказала користувач Олена Лемонад.

"Як можна бути такою красивою?" – поцікавилася юзер Аліна Едуардовна.

"Пощастило Потапу", - підкреслив користувач Ігор Семененко.

"Такому горіху позаздрить сама Кім Кардашьян", - уточнив юзер Максим Факов.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До цього ми писали, що Настя Каменських прилетіла до Лос-Анджелеса з робочим візитом, а також показала, як проводить час з колегою Олексієм Завгороднім з групи "Время и Стекло" та його дружиною Ганною.

Раніше Настя Каменських регулярно хвалилася апетитними формами в купальнику, позуючи на тлі пальм, океану і на території готелю.

Відео: РБК-Україна