"Самое вкусное утро": Настя Каменских и Потап "засветились" вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица спела на американском канале и встретилась со своими коллегами

Популярная украинская певица Настя Каменских сразу же после отдыха в Мексике посвежевшая и полная сил отправилась покорять Лос-Анджелес. Фото и видео со своей рабочей поездки она поделилась в Instagram.

На снимке артистка красуется в бордовом кожаном платье, подчеркнув талию тонким пояском, призывно глядя в камеру.

Из подписи поклонникам стало понятно, что Настя находится в Лос-Анджелесе, а ее геолокаия указывает на то, что кадр был сделан в студии Estrella TV – американского телеканала, вещающего на испанском языке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Королева", "Красотка", "Самая лучшая в мире", "Какая красивая фигурка", "Настя невероятная! Таких девушек больше нет", "Настя, ты огонь", "Нереально красивая", - писали комментаторы.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда делилась фотосессией из гримерки, а также снимками, на котрых видно, как Настя выглядит в объективе камер и на экране. Кроме того, кадрами из закулисья поделился и Алексей Потапенко.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также фото- и видеоотчетом со своей поездки в США певица поделилась в "историях". На одном из видео можно также увидеть Потапа, который сидит в кафе за столом. Рядом находится участника группы "Время и стекло" Алексея Завгороднего с женой Анной.

Фото: Потап (instagram.com/kamenskux)

"Это было самое вкусное утро", - гласит подпись к совместному веселому снимку, на котром запечатлены артисты.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники артистки забросали ее комплиментами, отметив, что знаменитость выглядит просто сногсшибательно.

Напомним, что во время отпуска Настя Каменских радовала поклонников фото своих аппетитных форм, в частности не стеснялась показывать "попу как у Ким".

Потап также демонстрировал в сети снимки, сделанные на отдыхе. Поклонники отметили, что на некоторых кадрах видно, что артист поправился и успел отъесть животик.

Видео: РБК-Украина