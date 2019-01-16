ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Самое вкусное утро": Настя Каменских и Потап "засветились" вместе в США

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 22:27
"Самое вкусное утро": Настя Каменских и Потап "засветились" вместе в США
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица спела на американском канале и встретилась со своими коллегами

Популярная украинская певица Настя Каменских сразу же после отдыха в Мексике посвежевшая и полная сил отправилась покорять Лос-Анджелес. Фото и видео со своей рабочей поездки она поделилась в Instagram.

На снимке артистка красуется в бордовом кожаном  платье, подчеркнув талию тонким пояском, призывно глядя в камеру.

Из подписи поклонникам стало понятно, что Настя находится в Лос-Анджелесе, а ее геолокаия указывает на то, что кадр был сделан в студии Estrella TV – американского телеканала, вещающего на испанском языке.

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Королева", "Красотка", "Самая лучшая в мире", "Какая красивая фигурка", "Настя невероятная! Таких девушек больше нет", "Настя, ты огонь", "Нереально красивая", - писали комментаторы.

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда делилась фотосессией из гримерки, а также снимками, на котрых видно, как Настя выглядит в объективе камер и на экране. Кроме того, кадрами из закулисья поделился и Алексей Потапенко.

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также фото- и видеоотчетом со своей поездки в США певица поделилась в "историях". На одном из видео можно также увидеть Потапа, который сидит в кафе за столом. Рядом находится участника группы "Время и стекло" Алексея Завгороднего с женой Анной.

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Потап (instagram.com/kamenskux)

"Это было самое вкусное утро", - гласит подпись к совместному веселому снимку, на котром запечатлены артисты.

&quot;Самое вкусное утро&quot;: Настя Каменских и Потап &quot;засветились&quot; вместе в США

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники артистки забросали ее комплиментами, отметив, что знаменитость выглядит просто сногсшибательно.

Напомним, что во время отпуска Настя Каменских радовала поклонников фото своих аппетитных форм, в частности не стеснялась показывать "попу как у Ким".

Потап также демонстрировал в сети снимки, сделанные на отдыхе. Поклонники отметили, что на некоторых кадрах видно, что артист поправился и успел отъесть животик.

Видео: РБК-Украина

"Затмила солнце": Каменских на пляже похвасталась идеальной фигурой "Сколько можно "шифроваться": в сети рассекретили совместный отпуск Потапа и Насти
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь