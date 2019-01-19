Настя Каменских вошла в список самых популярных артистов в мире

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Украинская певица была включена в топ-25 песен мирового чарта

В пятницу, 18 января, самое авторитетное музыкальное издание Billboard опубликовало еженедельный рейтинг лучших песен мира в категории Tropical Songs. Двуязычная песня Насти Каменских Peligroso, была вновь включена в топ 25 песен чарта. Об этом сообщает пресс-служба певицы со ссылкой на Billboard.

На данный момент, певица находится в Соединенных Штатах, где участвует в наиболее популярных теле- и радиоэфирах с промо-кампанией международного хита Peligroso. NK уже успела представить композицию в рамках таких программ, как Total Acceso на канале Telemundo, Buenas Dias la Familia на канале Estrella TV, Dash Radio, LATV, а также дала интервью для топового издания HOY.

Скриншот (billboard.com)

Напомним, что песня Peligroso (рус. Опасный - ред.), написанная на испанском и английском языках, покорила сердца мировой общественности, едва ли не сразу после своего выхода. Ранее, NK презентовала ее в эфире самого рейтингового утреннего телешоу Латинской Америки Despierta America. Одним же из самых знаковых моментов кампании, стало приглашение NK представить Украину на 19 ежегодной церемонии вручения Латиноамериканского Грэмми в Лас-Вегасе. Таким образом, Настя Каменских стала первой украинской исполнительницей, покорившей Латинскую Америку.

NK — PELIGROSO

До этого мы писали, что Настя Каменских прилетела в Лос-Анджелес с рабочим визитом, а также показала, как проводит время с коллегой Алексеем Завгородним из группы "Время и стекло" и его женой Анной.

Ранее Настя Каменских регулярно хвасталась аппетитными формами в купальнике, позируя на фоне пальм, океана и на территории отеля.

Видео: РБК-Украина