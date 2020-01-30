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"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.01.2020 - 12:43
"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

После свадьбы с Каменских рэпер просто преобразился

Украинский рэпер и продюсер Потап заметно изменился после свадьбы с Настей Каменских. Любимая привила ему любовь к спорту и здооровому питанию - теперь они нередко начинают утро с совместной пробежки, причем делают это даже на отдыхе! Так, в январе пара отдыхала на берегу океана в своей любимой Мексике и не упускала случая похвастаться яркими кадрами, в том числе и спортивными. Результат не заставил себя ждать - артист заметно преобразился в лучшую сторону, похудел и помолодел.

Потап решил наглядно продемонстрировать свои успехи - на своей странице в Instagram он опубликовал два фото из серии "до и после". На старом снимке рэпер заметно крупнее, чем на сделанном недавно.

"Уууууууу Гиганте!!!" - с юмором прокомментировал кадры артист.

&quot;Помолодел лет на 10&quot;: Потап похвастался впечатляющими результатами похудения&quot;Помолодел лет на 10&quot;: Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

Фото: Потап поразил преображением (instagram.com/realpotap)

Пораженные поклонники засыпали Потапа комплиментами, восхищаясь его преображением и отмечая, что любовь действительно творит чудеса.

  • Потап с тех пор как вы с Настей вы просто помолодели, офигенно выглядеть начали, респект и уважуха. Стильный красивый и влюблённый мужчина. Удачи вам и Насте)!
  • Сейчас выглядишь лучше! !!Помолодел лет на 10
  • Всегда крут. Гордость
  • Молодец,всегда радуюсь таким победам. Самой бы решиться,выдержать
  • Настя омолодила Потапчєга
  • Самый обалденный
  • Прекрасний вигляд,зірко)
  • Да все равно крутой был в весе!
  • Вы с Настей очень красивая пара
  • Жена - лучший мотиватор
  • Ви молодець,дуже гарно зараз виглядаєте

&quot;Помолодел лет на 10&quot;: Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики.

Можно смотреть вечно: Настя Каменских завела сеть зажигательным танцем Как же похожи! Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики
Новости Украины Настя КаменскихПотаппохудение
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