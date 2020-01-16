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Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2020 - 16:46
Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Даже на отдыхе артисты не забывают о тренировках

Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться расслабленным отдыхом в любимой Мексике - парочка выбрала атмосферный город у океана Тулум. Певица не упускает случая похвастаться яркими пляжными луками, а также подтянутой фигурой в купальнике. Знаменитости радуют поклонников жаркими фото и видео на своих страничках в соцсетях и делятся деталями своего отпуска. Так, даже на каникулах они не забывают о режиме и тренировках - и как обычно, делают это вместе!

На своей странице в Instagram Потап показал, как выглядит их спортивное утро в Мексике. Они с супругой вышли на пробежку по берегу океана - продюсер в футболке и шортах, Настя же нарядилась в мини-шортики и короткий спортивный топ. Снимок получился очень веселым и позитивным.

"Чтобы есть такос и гуакамоле, пить текиллу, нужно быть в форме ", - прокомментировал фото Алексей Потапенко.

Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

В своем аккаунте Каменских добавила еще пару кадров, на которых позирует возле оригинальной инсталляции из дерева, хвастаясь стройными ножками и упругим прессом. Артистка также рассказала о своем спортивном режиме.

"Доброе спортивное утро! Спорт - уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки - это 100% гарантия чудесного настроения на весь день! А спорт на отдыхе, на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике - это вообще. А что вам больше по душе, пробежка на свежем воздухе или тренировка в зале?" - поделилась с фанатами исполнительница.

Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в МексикеСпортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники засыпали пару восхищенными комплиментами, особенно отмечая, как заметно похудел Потап.

  • Супер
  • Алексей и Настя какие вы молодцы, хороший пример всем подаёте, так держать , будьте счастливы!)))
  • Настя на Потапа хорошо влияет
  • Боже,як схуднув Потап
  • Только уважение к Вам. Полезнейший образ жизни ведёте, господа...
  • Хорош!!!!
  • Как классно, когда два влюбленных смотрят на мир "подобными глазами " и имеют общие принципы жизни
  • Красавчики)))))
  • Які ж ви класні. Молодці
  • Худой уже капец, уважуха
  • Вот что любовь делает. И куда улетели лишние кг
  • Потап, хватит худеть, одни кости уже
  • Худышка наш Потапчик...
  • А Потап молодец, в отличной форме
  • Как вы похудели

Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских показала горячее видео в купальнике прямиком из бассейна. В ролике также можно увидеть подводную съемку.

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