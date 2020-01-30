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"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2020 - 12:43
"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Після весілля з Каменських репер дуже змінився

Український репер та продюсер Потап помітно змінився після весілля з Настею Каменських. Кохана прищепила йому любов до спорту і здоорового харчування - тепер вони нерідко починають ранок з спільної пробіжки, причому роблять це навіть на відпочинку! Так, у січні пара відпочивала на березі океану в своїй улюбленій Мексиці і не пропускала нагоди похвалитися яскравими кадрами, в тому числі і спортивними. Результат не змусив себе чекати - артист помітно змінився в кращу сторону, схуд і помолодшав.

Потап вирішив наочно продемонструвати свої успіхи - на своїй сторінці в Instagram він опублікував два фото з серії "до і після". На старому знімку репер помітно крупніше, ніж на зробленому недавно.

"Уууууууу Гіганте!!!" - з гумором прокоментував кадри артист.

&quot;Помолодшав років на 10&quot;: Потап похвалився вражаючими результатами схуднення&quot;Помолодшав років на 10&quot;: Потап похвалився вражаючими результатами схуднення

Фото: Потап вразив перетворенням (instagram.com/realpotap)

Уражені шанувальники засипали Потапа компліментами, захоплюючись його перетворенням і відзначаючи, що любов дійсно творить дива.

  • Потап з тих пір, як ви з Настею ви просто помолодшали, офігенно почали виглядати, респект і уважуха. Стильний красивий і закоханий чоловік. Удачі вам і Насті)!
  • Зараз виглядаєш краще! !!Помолодшав років на 10
  • Завжди крут. Гордість
  • Молодець,завжди радію таким перемогам. Самій би зважитися,витримати
  • Настя омолодила Потапчєга
  • Самий неймовірний
  • Прекрасний вигляд,зірко)
  • Та все одно крутий був у вазі!
  • Ви з Настею дуже красива пара
  • Дружина - найкращий мотиватор
  • Ви молодець,дуже гарно зараз виглядаєте

&quot;Помолодшав років на 10&quot;: Потап похвалився вражаючими результатами схуднення

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики.

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Новини України Настя КаменськихПотапсхуднення
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