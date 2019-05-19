Помогите! Надя Дорофеева обратилась к поклонникам с важным заданием

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица вышла в город в трендовых велосиипедках

Популярная певица Надя Дорофеевва между насыщенными концертными буднями и съемками в проекте "Голос.Дети" нашла возможность провести время с любимым мужем Владимиром Дантесом и друзьями. Правда, на этот уикенд перед артисткой стояло важное задание – выбрать диван. Сама она справиться с этой непростой задачей не смогла и попросила поклонников в Instagram помочь ей определиться, показав пару приглянувшихся вариантов.

Для выхода в город Надя выбрала стильный и удобный аутфит. Она надела трендовые черные велосипедки, кстати, их также предпочитает носить и телеведущая Леся Никитюк, которая комбинирует этот предмет гардероба с пиджаком.

Надя дополнила повседневный образ синим объемным свитшотом и массивными белыми кроссовками, а в качестве аксессуара предпочла модную поясную сумочку.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Выбираем диван. Помогите!" - подписала звезда снимок, на котором она "тестирует" новую мебель.

Она сделала в сториз небольшой опросник и предложила нажать кнопку "да" или "нет" на каждом из фото, таким образом проголосовав за понравившийся вариант.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сама же Надя сидела, лежала и всячески тестировала огромные диваны, чтобы не ошибиться с выбором. Правда, певица так и не сообщила, какую именно обновку в дом решила приобрести в итоге.

Напомним, что Надя Дорофеева восхитила сеть длинными стройными ножками в судейском кресле проекта "Голос. Діти".

Ранее Надя Дорофеева умилила кадром с сыночком Джамалы Эмиром-Раманом. Малыш пришел проведать маму в перерывах между съемками