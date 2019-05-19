Стильная Леся Никитюк показала длинные ноги в трендовом наряде

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая озадачила поклонников непростым вопросом

Популярная шоувумен и телеведущая Леся Никитюк приветствует эксперименты со стилем и не боится появляться на публике в смелых нарядах. Так, недавно она засветилась на вечеринке в одном из киевских заведений в прозрачном сетчатом мини-платье и даже исполнила перед присутствующими жаркий танец в объятиях известного украинского ресторатора и главного "ревизора" страны Николая Тищенко. А на свежем фото в Instagram Леди Ле показала, как носить трендовые в этом сезоне велосипедки.

Недавно Лесю подарила свою машину и теперь стала пешеходом, поэтому ведущая озадачена выбором нового транспортного средства. Она предложила фанам угадать, какое авто предпочтет.

На фото Леся запечатлена в стильном пиджаке кофейного оттенка, черных велосипедках и туфлях на каблуке. В руках она держит коробку с цветами и обезоруживающе улыбается в камеру.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся тепер пішохід. Ребята, на что я теперь пересяду? Варианты", - поинтересовалась она у подписчиков.

Поклонники Леди Ле наперебой предлагали свои варианты среди которых попадались и оригинальные: кто-то назвал марки машин, другие предложили теледиве пересесть на велосипед, а некоторые отметили, что можно воспользоваться и общественным транспортом.

"На велосипед. Чудовий фітнес на протягом усього дня", "На самокат!", "ВАЗ или Камаз - ездишь и все уступают дорогу", "Леся батьківна, передавайте за проїзд і встаньте з міста для кондуктора", "Лексус", "Самолет!", "Ковер-самолет", - предлагали поклонники ответы, один оригинальнее другого.

Ранее Леся Никитюк показала, как она умеет нарушать диету, не удержавшись от соблазна полакомится сладеньким.

Напомним, что Леся Никитюк заинтриговала цветами в постели на утренним фото