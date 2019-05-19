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Допоможіть! Надя Дорофєєва звернулася до прихильників з важливим завданням

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2019 - 15:12
Допоможіть! Надя Дорофєєва звернулася до прихильників з важливим завданням
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка вийшла в місто в трендових велосиипедках

Популярна співачка Надя Дорофеевва між насиченими концертними буднями і зйомками у проекті "Голос.Діти" знайшла можливість провести час з коханим чоловіком Володимиром Дантесом і друзями. Правда, на цей вікенд перед артисткою стояло важливе завдання – вибрати диван. Сама вона впоратися з цією задачею не змогла і попросила прихильників в Instagram допомогти їй визначитися, показавши пару сподобалися варіантів.

Для виходу в місто Надя вибрала стильний і зручний аутфит. Вона одягла трендові чорні велосипедки, до речі, їх також віддає перевагу носити і телеведуча Леся Нікітюк, яка комбінує цей предмет гардеробу з піджаком.

Надя доповнила повсякденний образ синім об'ємним світшотом і масивними білими кросівками, а в якості аксесуару обрала модну поясну сумку.

Допоможіть! Надя Дорофєєва звернулася до прихильників з важливим завданням

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Обираємо диван. Допоможіть!" - підписала зірка знімок, на якому вона "тестує" нову меблі.

Вона зробила в сторіз невелику анкету і запропонувала натиснути кнопку "так" або "ні" на кожному з фото, таким чином проголосувавши за вподобаний варіант.

 

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сама ж Надя сиділа, лежала і всіляко тестувала величезні дивани, щоб не помилитися з вибором. Щоправда, співачка так і не повідомив, яку саме обновку додому вирішила придбати у підсумку.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва полонила мережу довгими стрункими ніжками в суддівському кріслі проекту "Голос. Діти".

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