"Команда Эмир-Рахмана": Надя Дорофеева растрогала фото с сыночком Джамалы

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Эмир-Рахман побывал у мамы на работе и познакомился с ее звездными коллегами

Популярная певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева буквально не успевает отдыхать – съемки, концерты, новые проекты забирают у артистки все время, но она настолько любит свою работу, что совершенно не жалуется. Так, звезда снимается в новом сезоне вокального шоу "Голос. Дети" и даже ночует на площадке. Она публикует ролики и фото в Instagram, показывая свою закулисную жизнь и бэкстейджи с коллегами. На одном из фото уставшая, но счастливая Надя позирует вместе с Джамалой, которая также стала одной из звездных судей проекта, и ее сыночком Эмиром-Рхманом, который пришел проведать маму.

Надя в трендовом клетчатом удлиненном пиджаке расположилась на полу рядом с Джамалой, которая предпочла роскошное платье-вышиванку молочного цвета.

Маленький Эмир-Рахман с интересом и серьезным выражением лица наблюдает за улыбчивой певицей, удобно разместившись в объятиях мамы.

Надя Дорофеева с Джамалой и ее сыночком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя показала парочку эксклюзивных кадров из закулисья. На одном из фото она уснула, сидя в съемочном павильоне, ведь на часах уже было два ночи!

Надя Дорофеева на съемках "Голос. Дети" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Джамала также охотно поделилась фрагментами своей закулисной жизни. Она позировала в длинном платье молочного цвета и белоснежных удобных кроссовках. Звезда повела сыночка прямо к судейскому креслу и посадила его за "красную кнопку", которую он с энтузиазмом нажимал.

Джамала с сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка с удовольствием позировала с мальчиком перед фотографами, пока тот увлеченно рассматривал все вокруг.

"Пока Надя Дорофеева и Леша не видят, мы сели на их двойное кресло", - пояснила Джамала, а также добавила еще одну подпись: "Команда Эмир-Рахмана".

Джамала с сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Надя Дорофеева поделилась уникальными кадрами из Франции с Потапом и Настей Каменских.

Напомним, что Надя Дорофеева в купальнике восхитила идеальной фигурой.