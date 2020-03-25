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Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 20:23
Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами на жарком фото
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель поделилась жарким фото

Эмили Ратаковски продолжает, несмотря на карантин, радовать фанатов привычными им горячими фото. Она уже делала откровенные домашние селфи в образе бизнес-вумен, снимала соблазнительный танец с призывом оставаться дома. А в этот раз девушка постаралась поделиться контентом еще более жарким. Она показала фото из личного архива, на котором предстала полуголой.

Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Эмили на новом фото (фото: instagram.com/emrata)

Эмили стоит вполоборота к камере, одетая только в черное нижнее белье и белый свободный топ. А потому ее совершенное тело на первом плане. Соблазнительный прогиб спины, упругие ягодицы, точеная талия… Поклонники буквально не смогли отвести глаз от фото, засыпав 28-летгнюю красавицу комплиментами, восторгами и пылающими эмозди. «Вау», «Лучшая», «Так прекрасна», – не унимаются подписчики.

Также накануне Эмили поделилась фото и более эмоциональным. Девушка откровенно рассказала своим подписчикам, каким сложным был предыдущий год. Она опубликовала снимок, на котором позирует с серьезным и задумчивым лицом.

Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами на жарком фотоЭмили любит делиться откровенными фото (фото: instagram.com/emrata)

«Эта фотография была сделана в конце прошлого года. 2019 год был одним из самых тяжелых лет в моей жизни. Моя мама была очень больна, я боролась с серьезной депрессией, и все было очень неуверенно. 2020 год определенно не отстает, но я рада сообщить, что научилась лучше заботиться о себе. Как правило, я не говорю здесь о слишком личном, и я далека от того, чтобы разобраться с этим дерьмом, но вот некоторые из записок, которые я написала в канун Нового года. Я хотела поделиться ими и небольшим фрагментом моей истории на случай, если они заставят кого-то из вас чувствовать себя менее одиноким в беспокойстве, растерянности или страхе, которые вы можете испытывать прямо сейчас…», – написала Эмили.

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