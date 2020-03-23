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Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на горячем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 22:32
Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на горячем фото
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Супермодель провела выходные с детьми

Эмили Ратаковски, которая недавно демонстрировала, как развлекается во время карантина, наконец вернулась к своим привычным интересам. Девушка показала новое фото, где предстала полуобнаженной: скорее всего, съемка была проведена для рекламной кампании бренда Ратаковски.

Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на горячем фотоНовое фото Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Эмили позирует топлес, повернувшись к камере вполоборота и томно глядя в нее. Голую грудь Ратаковски прикрывает руками, а также длинными волосами, завитыми в локоны, демонстрируя поклонникам заодно и изгиб обнаженной спины. Образ получился весьма пикантным еще и благодаря золотистому загару и чувственному макияжу: длинные ресницы, размашистые брови, блеск на пухлых губах… В подписи красавица отметила с помощью хэштега, что фото сделано давно. Впрочем, это не повлияло на его популярность у фоловеров. Пост набрал более миллиона лайков и тысячи комментариев, в которых люди не могут сдержать восхищения идеальной внешностью Эмили и ее природной чувственностью.

Эмили не забывает о подписчиках на карантине (видео: instagram.com/emrata)

Также на днях 28-летняя красотка дала еще подтверждение, что на карантине не скучает. Она записала новое горячее видео для сети Tik Tok, которое выложила также в Instagram. В нем она в который раз показала свою совершенную фигуру: тонкую талию, железный пресс, пышную грудь. А заодно и свою пластику. Девушка исполняет соблазнительный танец, таким нехитрым образом призывая всех оставаться дома.

Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски сверкнула голой грудью на горячем фотоМодель снимает для соцсетей много контента (фото: instagram.com/emrata)

На ней надет белый укороченный свитшот с откровенным вырезом и длинными рукавами, а также брюки с низкой посадкой. Макияж Эмили сделала достаточно выразительный: со стрелками и блеском на губах, а из аксессуаров выбрала золотистые кольца. Последний штрих – слегка взбитые и небрежно уложенные волосы, словно Ратаковски только встала с кровати. Пикантный образ невероятно понравился подписчикам звезды, которые засыпали ее пылающими эмодзи.

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