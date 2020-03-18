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Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 19:33
Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель сделала новую прическу

Эмили Ратаковски знает: карантин – не повод сидеть без дела. Девушка продолжает заниматься привычными делами, включая заботу о близких, а также работать. Не меньше внимания она уделяет и своей внешности. Так, модель, актриса и бизнесвумен даже начала эксперименты со стилем. Ратаковски показала фото, на котором позирует с новой прической.

Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Новая прическа Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Эмили ничего кардинально не изменила: волосы остались длинными, но слегка короче обычного. А вот изюминкой прически стала короткая сплошная челка. «Смотрите, как я заканчиваю с челкой 2-ю неделю карантина», – написала знаменитость. Образ девушки дополнили белая рубашка с запахом, а также яркий макияж.

Поклонники остались в восторге от нового стиля своей любимой инста-звезды. Они принялись писать восторженные комментарии, поддерживая решение Эмили меняться несмотря ни на что. К тому же, как отметили многие, Эмили вполне успеет еще поменять прическу, пока длится карантин.

  • Восхитительна!
  • По-прежнему хороша, Эмили
  • Бомба!
  • Я тоже, собственно, остригла свою челку в первый день карантина (я из Франци), так что если мне не понравится, и я захочу отрастить ее назад, это будет незаметно
  • Я просто влюблен! Современный и сумасшедший шик! В любом случае, в связи с ситуацией, она еще отрастет
  • Мы все делали это, раньше или позже… Это случится, мы все делаем челки, и с этим ничего не поделаешь
  • Да! Я тоже сделала себе челку в первый день карантина

Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Комментарии к посту Эмили (фото: instagram.com/emrata)

К слову, позже девушка скрыла фото с челкой. Так что, вполне возможно, оно было архивное.

Также на днях Ратаковски умилила сеть новой порцией фото со своим домашним любимцем – псом Коломбо. Так, питомец Эмили и ее мужа Себастьяна, которого они часто называют своим сыном, отметил день рождения. В честь такого события соблазнительная красотка запостила множество фото с ним. Здесь есть как снимки из настоящего времени, где пес уже большой, так и архивные фото, на которых Коломбо еще совсем малыш. Уровень «мимими» зашкаливает!

Идеально на весну: Эмили Ратаковски показала, как разнообразить привычный стиль

Эмили и Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

«КОЛОМБО единственный! Наш настоящий сын и ангелочек. Я до сих пор не могу поверить, что он вырос с 13 фунтов в 8 недель до примерно 80 фунтов за один быстрый год. Он все еще самый уютный! Он делает нас самыми счастливыми, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы опубликовать чертову кучу его фото, потому что знаете что? Мы все могли бы использовать некоторые щенковые картинки прямо сейчас».

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