Аппетитная бизнес-леди: Эмили Ратаковски прямо в постели засветила пышную зону декольте в облегающем топе

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Эмили в своем стиле и даже на карантине не расслабляется

Эмили Ратаковски отлично справляется с соблюдением карантинного режима, вызванного эпидемией коронавируса во всем мире. 28-летняя модель и блогер со всей серьезностью отнеслась к рекомендации работать из дома. Молодая бизнес-леди, основатель известного бренда нижнего белья Inamorata выполняет большую часть своих повседневных дел дома — прямиком из своей постели. Что красотка поспешила наглядно проиллюстрировать. На днях Эмили опубликовала целую серию фото, позируя в постели. Не обошлась красотка и без своей узнаваемой «фишки» — максимум соблазна с пышной зоной декольте.

28-летняя Ратаковски тоже присоединилась к длинному списку знаменитостей, которые вынуждены поддерживать свою социальную активность не выходя из дома. Многие селебритис (от Дженнифер Лопес до Виктории Бекхэм) дистанцировались от своих друзей и близких… Хотя всего три дня назад Эмили была замечена гуляющей со своей собакой Коломбо по пустынным улицам Нью-Йорка. Компанию ей составлял муж — продюсер кинофильмов Себастьян Бир-Макклард.

Эмили Ратаковски на карантине (фото: instagram.com/emrata)

На всех фотографиях красавица-брюнетка находится в своей постели. На первой фотографии снятой общим планом, можно рассмотреть, как изящно одета звезда: пышная грудь обрамлена в белый топ с глубоким, соблазнительным вырезом. А стильные очки с круглыми линзами подчеркивают большие, выразительные глаза Эмили.

На серии других фото, которые дают возможность рассмотреть детали поближе, фанаты Эмили обратили внимание на её крепкий пресс. «Ты прекрасна!», «Великолепные фото!» — восхищаются пользователи сети. Хотя большинство пользователей выражают своё восхищение смайликами с изображением сердец и огня. Ясно намекая на пышные соблазнительные формы модели.

Фото: instagram.com/emrata

Из описания поста можно понять, как модель провела последний рабочий день недели в режиме самоизоляции из-за вспышки вируса COVID-19.

«Выпила кофе, закрыла рабочие вопросы с @inamoratawoman (Instagram страничка личного бренда Эмили), пообщалась со своей семьёй, съела бутерброд с тунцом, наложила макияж, почитала книгу. Да, почти всё это удалось сделать, не вставая из постели», — сообщила Эмили.

В текущий момент у Эмили насчитывается 25,7 млн подписчиков в сети Instagram, и они крайне активно поддерживают своего кумира. Первый «постельный» снимок от супермодели набрал 413 000 лайков всего за 3 часа, а второй уже перевалил за 1 млн лайков!