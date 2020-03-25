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Напівоголена Емілі Ратаковскі похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 20:23
Напівоголена Емілі Ратаковскі похвалилася пружними сідницями на спекотному фото
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель поділилася жарким фото

Емілі Ратаковскі продовжує, незважаючи на карантин, радувати фанатів звичними їм гарячими фото. Вона вже робила відверті домашні селфі в образі бізнес-вумен, знімала спокусливий танець із закликом залишатися вдома. А цього разу дівчина постаралася поділитися контентом ще більш спекотним. Вона показала фото з особистого архіву, на якому постала напівголою.

Напівоголена Емілі Ратаковскі похвалилася пружними сідницями на спекотному фото

Емілі на новому фото (фото: instagram.com/emrata)

Емілі стоїть впівоберта до камери, одягнена тільки в чорну нижню білизну і білий вільний топ. А тому її досконале тіло на першому плані. Спокусливий прогин спини, пружні сідниці, тоненька талія... Шанувальники буквально не змогли відвести очей від фото, засипавши 28-летгнюю красуню компліментами, захопленнями і палаючими эмозді. «Вау», «Найкраща», «Прекрасна», – не вгамовуються послідовувачі.

Також напередодні Емілі поділилася фото і більш емоційним. Дівчина відверто розповіла своїм фанатам, яким складним був попередній рік. Модель опублікувала знімок, на якому позує з серйозним і замисленим обличчям.

Напівоголена Емілі Ратаковскі похвалилася пружними сідницями на спекотному фотоЕмілі любить ділитися відвертими фото (фото: instagram.com/emrata)

«Ця фотографія була зроблена в кінці минулого року. 2019 рік був одним із найважчих років у моєму житті. Моя мама була дуже хвора, я боролася з серйозною депресією, і все було дуже непевно. 2020 рік безумовно не відстає, але я рада повідомити, що навчилася краще піклуватися про себе. Як правило, я не кажу тут про дуже особисте, і я далека від того, щоб розібратися з цим лайном, але ось деякі з записок, що я написала в переддень Нового року. Я хотіла поділитися ними і невеликим фрагментом моєї історії на випадок, якщо вони змусять когось з вас почувати себе менш самотнім у неспокої, розгубленості або страху, які ви можете відчувати прямо зараз...», – написала Емілі.

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