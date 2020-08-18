Полуголая в постели: Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой на откровенном фото

Ирина Шейк – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит блистать не только на подиумах, но и в своем блоге. В последнее время фото в роскошных и эффектных образах на странице Ирины стало прибавляться. Сначала она показала кадр, на котором появилась с огромным флаконом духов. Она предстала на нем без макияжа, с небрежной естественной укладкой. Даже в таком виде модель показалась подписчикам королевой красоты. А новое фото и тем более покорило их.

Модель рассказала, что у не в сумке (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина появилась на нем в черном топе и шортах, домашний соблазнительный лук дополнили только золотая цепочка с кулоном и крестиком. Девушка лежит на кровати, обхватив рукой сумочку Burberry – музой этого дома, как известно, она является уже давно. Макияж Ирина сделала минимальный, а волосы уложила в тугую укладку. Роскошное тело Шейк, которое она продемонстрировала полной мерой своим пикантным нарядом, вызвало шквал эмоций у ее фолловеров: «Королева», «Просто идеальна», «Ты так прекрасна», «Удивительная», «Великолепна», «Я просто не могу насмотреться», «Ирина – бомба», «Красавица супер», «Красотка»…

Ирина Шейк обожает радовать поклонников (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, в новом видео, созданным для российской версии популярного модного журнала Vogue, Ирина рассказала новые интересные подробности своей жизни. А имено – что она носит в своей сумочке ежедневно. Так, 34-летняя звезда всегда берет с собой бутылочку воды – чтобы спасаться от обезвоживания. Антистатик – Шейк часто носит шелковые вещи, так что это практически незаменимая вещь. Также модель, сама того не ожидая, нашла в сумочке глиняную маску. А еще – две пары солнечных очков, витамины, линзы и раствор для них, смартфон, колонку, кошелек, резинку для волос, помаду… Нашелся там санитайзер для рук, продукты по уходу за кожей, а также детский сладкий батончик – Ирина настоящая сладкоежка. «Если бы моя сумка была бы фильмом или персонажем, она была бы Достоевским. То есть он писатель, но я люблю его», – рассказала Ирина.