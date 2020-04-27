Любимый стиль, проверенные бьюти-приемы и правила питания: 5 секретов красоты и стройности Ирины Шейк

Ирина Шейк (фото: коллаж РБК Украина)

Модель раскрыла секреты красоты

Ирина Шейк – одна из самых красивых женщин планеты, которая не перестает вдохновлять мир и многочисленных фанатов. 34-летняя звезда много лет является лицом лучших брендов, участвует во всех знаковых показах и съемках, затмевает всех на красных дорожках, а также восхищает армию фолловеров в сети Instagram все новыми знойными кадрами. И секреты своей красоты ни от кого не скрывает. Мы собрали самые главные правила популярной модели, благодаря которым ей удается выглядеть столь эффектно.

Уход за кожей и бьюти-приемы

Ирина, как и многие модели, признается, что устает от обилия косметики на лице. А потому любимым бьюти-ритуалом красавицы является очищение и увлажнение кожи. Она всегда берет с собой проверенные средства: кокосовое масло для демакияжа, а также любимую питательную маску. В свободное время и когда чувствует необходимость, Ирина обожает делать спа-процедуры, массаж лица у любимых мастеров. Еще одно правило – летом и зимой использовать защиту от солнца.

В выходные Ирина дает коже отдохнуть (фото: instagram.com/irinashayk)

И хотя в обычной жизни она предпочитает краситься по-минимуму, без ярких образов и экспериментов жить все же не может. «Нанесение макияжа – это особенный, личный ритуал для меня, когда ты фокусируешься на себе, своем настроении и своих желаниях», – рассказывала Шейк в одном из недавних интервью. Любимые косметические средства мдели – объемная тушь для ресниц, а также блеск для губ.

Спорт и любимые нагрузки

Фигура популярной модели и молодой мамы – еще один повод для восхищений фанатов. Так, Шейк славится нестандартными для модели роскошными формами. Но в то же время она всегда подтянута и стройна. Как призналась Ирина однажды, привычный для всех девушек ее профессии сценарий с многочасовыми тренировками в спортзале, изнуряющие пробежки и тренажеры не для нее. Разве что иногда.

Точеная фигура Ирины – результат увлечения пилатесом, а также джиу-джитсу. Это боевое искусство нравится красавице тем, что не только дает телу нужную нагрузку, но я развивает: вы учитесь новому самозащиты, изучаете новые комбинации и тренируете концентрацию. Самое главное – найти своего мастера, советует Ирина.

Ирина предпочитает тренировки со смыслом (фото: instagram.com/irinashayk)

Питание и исключения

Ирина никогда не скрывала, что она не является адептом правильного питания. Она шутит, что обожает калорийные десерты, а вот бренды, которые делают упор на минимальный размер в коллекциях, просто не понимает. Вместе со своими подругами она устраивает тематические вечеринки с бутербродами с икрой и шампанским, признается в любви круассанам, а в микроблоге постит фото из ресторанов с обилием блюд. Но в то же время модель старается соблюдать здоровый баланс: основная часть рациона составляет полезные блюда, а «слабости» просто делают жизнь более насыщенной и радостной.

Ирина обожает вкусную еду (фото: instagram.com/irinashayk)

Стиль и любимые вещи

Шейк умеет сделать образ ярким и эффектным, используя как вещи из последних коллекций именитых брендов, так и весьма демократичных марок. Свой личный стиль она описывает как «секси-шик», стараясь также следовать правилу: чем меньше, тем лучше. Любимый цвет Шейк – черный. «Когда я не знаю, что надеть, я выбираю черный. Он всегда отлично смотрится», – признается звезда. Своей первой модной вещью Ирина назвала сапоги на высокой платформе, которые купила на заработанные самостоятельно деньги еще в шокле.

Шейк определяет свой стиль как "секси-шик" (фото: instagram.com/irinashayk)

Вера в себя

«Я не помню, чтобы я восхищалась собой в детстве. Одноклассники надо мной посмеивались. Я была темнокожей, худой и слишком высокой...», – признается Шейк в многочисленных интервью. Но она никогда не обращала внимания на чужое мнение. А покорить модельный мир ей помогли не только яркая внешность. Еще более важными качествами стали целеустремленность и принятие себя.

Ирина покорила мир моды не только внешностью, но и упорным трудом (фото: instagram.com/irinashayk)

«Для того, чтобы любить и уважать себя, достаточно постоянно стремиться к идеалу, самосовершенствоваться: заниматься спортом, читать книги, ухаживать за собой. Целеустремленность – ключ к уверенности. А если вы уверены в себе, то к вам потянутся уверенные, успешные люди, которые обязательно принесут в вашу жизнь что-то новое и позитивное», – рассказала Шейк в интервью известному глянцу.