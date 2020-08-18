Напівгола в ліжку: Ірина Шейк похвалилася ідеальною фігурою на відвертому фото

Ірина Шейк – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить блищати не тільки на подіумах, але і у своєму блозі. Останнім часом фото в розкішних ефектних образах на сторінці Ірини стало додаватися. Спочатку вона показала кадр, на якому з'явилася з величезним флаконом духів. Вона постала на ньому без макіяжу, з недбалою природною укладкою. Навіть у такому вигляді модель здалася фанатам королевою краси. А нове фото і тим більше підкорило їх.

Модель розповіла, що у сумці (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина з'явилася на ньому в чорному топі і шортах, домашній спокусливий лук доповнили тільки золотий ланцюжок з кулоном та хрестиком. Дівчина лежить на ліжку, обхопивши рукою сумочку Burberry – музою цього будинку, як відомо, вона є вже давно. Макіяж Ірина зробила мінімальний, а волосся поклала в тугу укладку. Розкішне тіло Шейк, яке вона продемонструвала повною мірою своїм пікантним вбранням, викликало шквал емоцій у її фоловерів: «Королева», «Просто ідеальна», «Ти прекрасна», «Дивна», «Вау», «Я просто не можу надивитися», «Ірина – бомба», «Красуня супер», «Красуня»...

Ірина Шейк обожнює радувати шанувальників (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, у новому відео, створеному для російської версії популярного модного журналу Vogue, Ірина розповіла нові цікаві подробиці свого життя. А саме – що вона носить у своїй сумочці щодня. Так, 34-річна зірка завжди бере з собою пляшечку води – щоб рятуватися від зневоднення. Антистатик – Шейк часто носить шовкові речі, так що це практично незамінна річ. Також модель, сама того не очікуючи, знайшла в сумочці глиняну маску. А ще – дві пари сонячних окулярів, вітаміни, лінзи і розчин для них, смартфон, колонку, гаманець, гумку для волосся, помаду... Знайшовся там санитайзер для рук, продукти по догляду за шкірою, а також дитячий солодкий батончик – Ірина справжня ласунка. «Якби моя сумка була б фільмом або персонажем, вона була б Достоєвським. Тобто він письменник, але я люблю його», – розповіла Ірина.