Pole dance і ЗСЖ: дочка Полякової показала приголомшливий результат схуднення

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка чотири місяці старанно працювала над фігурою, щоб змусити замовкнути хейтеров

Після нещодавньої атаки хейтерів на Машу Полякову, дочку знаменитої української співачки Олі Полякової, її мама поспішила завірити шанувальників, що злобні коментарі з приводу зовнішності її дітей заздрісники можуть залишити при собі. Оля опублікувала колаж "до і після" зі знімками своєї старшої дочки — Марії, показавши результат роботи над собою за 4 місяці. Виявилося, що прекрасна половина сім'ї Полякових тривалий час правильно харчується і приділяє час тренуванням.

Фото: "До" і "Після" Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Ось так працює спорт і правильне харчування, а не відмовки, що я ще дитина ( я після пологів, у мене зима, депресія, гормони ,немає сили волі! Ця дівчинка герой, але вона сама прийняла це рішення і ось результат 4 місяців, відмови від солодкого , мучного, шоколаду, фастфуда, кока-коли!", - розкрила секрет ідеальної фігури дочки-підлітка Оля Полякова.

Крім того, тим, хто раніше писав, що шкіра підлітка не ідеальна Оля вказала, на приємний бонус відмови від солодощів. І відкрила невеличкий секретик, за допомогою яких вправ підтримує форму дівчинка.

"І бонус чиста шкіра обличчя! (були прищі!) і pole dance через день! правда я її підтримала, і теж сиділа на дієті, що б не їсти при ній, мій результат -5, її - 7!", - виявилося, що Оля теж вирішила вести здоровий спосіб життя.

Фото: Схудла Маша Полякова демонструє стрункі ніжки (instagram.com/mashapolyakova)

У висновку зіркова мама дала пораду всім матусям України, як допомогти своїм дітям стати краще.

"Так що матусі підтримуйте дітей, разом легше!І якщо чесно хейт на її сторінці теж її підстьобнув..., так що немає лиха без добра! Всім добра і маленьких попок!", - побажала вона українкам.

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