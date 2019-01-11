"Дети глаголят истину": дочь Поляковой удивила познаниями в географии

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики оценили знание географии звездного ребенка

На личной страничке в Instagram популярная певица Оля Полякова опубликовала видео из Тайланда, куда она прилетела из США, чтобы продолжить свой отдых. "Мой личный рай", так она в stories назвала великолепную виллу с частным бассейном, на которой ей предстоит отдыхать две недели.

Но не прекрасные виды тропического курорта привлекли внимание подписчиков, а забавный диалог на видео матери и ее дочери Алисы, который даже вызвал столкновения противоположных взглядов в комментариях.

Видео: "Урок географии от Алисы", - подписала звездная мама видеоролик (instagram.com/polyakovamusic)

Спорить с дочкой Полякова начала с того, что рассказала девочке о своем перелете из США в Таиланд, а Алиса упрекнула мать в обмане.

"Как прекрасно, я добралась, - поведала певица на видео, с волшебным видом на океан. - Неужели? Я пролетела полмира".

Именно эта фраза вызывала смех девочки, которая стала доказывать матери, что она преувеличивает.

"Это правда, я была в Америке, а теперь я в Таиланде. Я пролетела более чем полмира, два океана ..." - принялась отрицать артистка.

Однако дочь снова перебила ее и начала указывать рукой в разные стороны, демонстрируя познания в географии.

Вот там Европа, там Украина, а он там - Россия", - заявила она, указав пальцем в небо.

"Думаешь, там Россия? На небе? Понятно ..." - посмеялась Полякова.

Однако, на этом спор не был закончен, в комментариях к видео подписчики устроили целую баталию, теряясь в догадках, что же именно имела в виду девочка, отправляя Россию на небо.

Скриншот: комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Дети глаголят истину", - резюмировала одна из подписчиц артистки.

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Кроме того, Оля Полякова ответила злопыхателям из сети, которые раскритиковали ее дочь-подростка за несовершенства кожи.

А еще, во время отдыха в Майами, Полякова делилась с подписчиками снимками, которые напугали их. Фанаты обеспокоились невероятной худобой любимой артистки.

Суперблондинка Оля Полякова (видео: РБК-Украина)