ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Дети глаголят истину": дочь Поляковой удивила познаниями в географии

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2019 - 12:00
"Дети глаголят истину": дочь Поляковой удивила познаниями в географии
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики оценили знание географии звездного ребенка

На личной страничке в Instagram популярная певица  Оля Полякова опубликовала видео из Тайланда, куда она прилетела из США, чтобы продолжить свой отдых. "Мой личный рай", так она в stories назвала великолепную виллу с частным бассейном, на которой ей предстоит отдыхать две недели.

Но не прекрасные виды тропического курорта привлекли внимание подписчиков, а забавный диалог на видео матери и ее дочери Алисы, который даже вызвал столкновения противоположных взглядов в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок географии от Алисы)

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on

Видео:  "Урок географии от Алисы", - подписала звездная мама видеоролик (instagram.com/polyakovamusic)

Спорить с дочкой Полякова начала с того, что рассказала девочке о своем перелете из США в Таиланд, а Алиса упрекнула мать в обмане.

"Как прекрасно, я добралась, - поведала певица на видео, с волшебным видом на океан. - Неужели? Я пролетела полмира".

Именно эта фраза вызывала смех девочки, которая стала доказывать матери, что она преувеличивает.

"Это правда, я была в Америке, а теперь я в Таиланде. Я пролетела более чем полмира, два океана ..." - принялась отрицать артистка.

Однако дочь снова перебила ее и начала указывать рукой в разные стороны, демонстрируя познания в географии.

Вот там Европа, там Украина, а он там - Россия", - заявила она, указав пальцем в небо.

"Думаешь, там Россия? На небе? Понятно ..." - посмеялась Полякова.

Однако, на этом спор не был закончен, в комментариях к видео подписчики устроили целую баталию, теряясь в догадках, что же именно имела в виду девочка, отправляя Россию на небо.

&quot;Дети глаголят истину&quot;: дочь Поляковой удивила познаниями в географии

Скриншот: комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Дети глаголят истину", - резюмировала одна из подписчиц артистки.

Напомним, ранее мы предложили выбрать знойную "Мисс бикини" среди украинских знаменитостей. Чей образ в купальнике самый сочный?

Кроме того, Оля Полякова ответила злопыхателям из сети, которые раскритиковали ее дочь-подростка за несовершенства кожи.

А еще, во время отдыха в Майами, Полякова делилась с подписчиками снимками, которые напугали их. Фанаты обеспокоились невероятной худобой любимой артистки.

Суперблондинка Оля Полякова (видео: РБК-Украина)

"Затмила солнце": Каменских на пляже похвасталась идеальной фигурой "Похудела на 10 кг": жена Тищенко поделилась яркими фото из Таиланда
Новости Украины отдыхОля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь