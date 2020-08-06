Покорительница водной стихии: Осадчая в одном топе и трусиках занялась экстримом в Турции

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Ильей и Иваном продолжает наслаждаться беззаботным времяпровождением на турецком фешенебельном курорте. Семья сняла целую виллу и теперь с удовольствием проводит время на пляже, не забывая об активностях. Так, ведущая решила освоить новые для нее водный вид спорта – катание на Сап-доске.

Знаменитость похвасталась своими первыми достижениями в гребле и показала пару фото, на которых твердо стоит на борде и держит в руках весло. На Кате – короткий топ с длинным рукавом и трусики. Наряд для водного спорта отлично подчеркнул стройные формы ведущей.

"На зустріч пригодам", - емко подписала красочные кадры на фоне морских и горных пейзажей Катя.

Поклонники восхитились смелостью ведущей и ее стремлением постигать что-то новое, и оставили немало комплиментов.

Як вам личить цей вид спорту

Дуже гарно

Класс

Ох які Ви класні

Супер

Крутишка

Покровителька водного простору

Вау Вау Вау! Красуня ви наша!

Ви, Катя, просто супер. А водичка якааааа, просто мрія

Фігура бездоганна

Українська Амазонка

Скриншот комментариев

Кстати, Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыном Ваней и рассказала о его детском увлечении на отдыхе.