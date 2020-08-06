Покорительница водной стихии: Осадчая в одном топе и трусиках занялась экстримом в Турции

Ведущая встала на доску с веслом в руках
Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Ильей и Иваном продолжает наслаждаться беззаботным времяпровождением на турецком фешенебельном курорте. Семья сняла целую виллу и теперь с удовольствием проводит время на пляже, не забывая об активностях. Так, ведущая решила освоить новые для нее водный вид спорта – катание на Сап-доске.
Знаменитость похвасталась своими первыми достижениями в гребле и показала пару фото, на которых твердо стоит на борде и держит в руках весло. На Кате – короткий топ с длинным рукавом и трусики. Наряд для водного спорта отлично подчеркнул стройные формы ведущей.
"На зустріч пригодам", - емко подписала красочные кадры на фоне морских и горных пейзажей Катя.
Поклонники восхитились смелостью ведущей и ее стремлением постигать что-то новое, и оставили немало комплиментов.
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Кстати, Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыном Ваней и рассказала о его детском увлечении на отдыхе.