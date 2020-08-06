Володарка водної стихії: Осадча в одному топі і трусиках зайнялася екстримом в Туреччині

Ведуча встала на дошку з веслом у руках
Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами Іллею та Іваном продовжує насолоджуватися безтурботним проведенням часу на турецькому фешенебельному курорті. Сім'я зняла цілу віллу і тепер із задоволенням проводить час на пляжі, не забуваючи про активностях. Так, ведуча вирішила освоїти нові для неї водний вид спорту – катання на Сап-дошці.
Знаменитість похвалилася своїми першими досягненнями у веслуванні і показала пару фото, на яких твердо стоїть на борді і тримає в руках весло. На Каті – короткий топ з довгим рукавом і трусики. Спорядження для водного спорту відмінно підкреслив стрункі форми ведучої.
"На зустріч пригодам", - ємко підписала яскраві кадри на фоні морських і гірських пейзажів Катя.
Шанувальники захоплювалися сміливістю ведучої та її прагненням осягати щось нове, і залишили чимало компліментів.
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До речі, Катя Осадча поділилася милим фото з молодшим сином Іваном і розповіла про його дитяче захоплення на відпочинку.