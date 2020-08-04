Созданы друг для друга: Осадчая и Горбунов очаровали романтикой для двоих в Турции

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Супруги на отдыхе решили посвятить время только друг другу

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей, мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отправились на семейный отдых в Турцию. Ведущие получили возможность полноценно расслабиться, искупаться в чистом море и понежится на солнце в свое удовольствие. Пара не забывает о романтике, тем более обстановка сама располагает к тому, чтобы уединиться и насладится обществом друг друга.

Ведущая с мужем показала совместное фото, на котором супруги позируют в total white –образах. Катя надела короткое белоснежное легкое платье, а Юрий – классическую футболку-поло и шорты. На еще одном кадре пара запечатлена во время романтического ужина на пляже.

"В батьків теж може бути пару годин на себе, поки Іван досліджує дитячий клуб", - подписала атмосферные фото ведущая. Под романтичными кадрами комментаторы оставляли не менее трогательные пожелания и восхищались счастливыми супругами.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на романтрический ужин на пляже (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая засветила декольте в эффектном наряде и раскрыла секрет своего гардероба

Прекрасна пара!

Щасливі ! Гарного відпочинку!

Чудові! Гармонійна пара! Щастя вам!

Замечальная пара!

Вы созданы друг, для друга

Классные какие! Счастливые!

Гармоничная пара

Гарні

Які ж ви класнючі, такі гармонійні та щирі, многіє літа вашій родині від душі

Неймовірні

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая поздравила старшего сына Илью с Днем ангела и показала совместное фото с именинником, правда, парень был развернут к камере спиной – юноша не любит фотографироваться и не стремится к публичности.