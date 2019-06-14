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Похудевшая Гайтана похвасталась точеной фигурой в купальнике


Певица показала, как загорает в бассейне

Украинская певица Гайтана в последнее время заметно похудела и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. В недавнем интервью она рассказала, что подобных впечатляющих результатов ей помогли добиться аквааэробика, а также бокс. На своей странице в Instagram артистка показала, как любит проводить время летом, а заодно продемонстрировала обновленные формы.

На своей странице в Instagram Гайтана опубликовала жаркое фото - на нем исполнительница в слитном черном купальнике загорает, лежа на надувном матрасе в бассейне. Она приняла соблазнительную позу и игриво смотрит в объектив.

"Вы любите загорать? Не упускайте лето", - прокомментировала знаменитость.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Певица также поделилась милой историей о своем отце.

"Мой отец посмеялся надо мной, когда я сказала что у нас жара и до 17:00 я стараюсь на улице не появляться. В ответ, он мне рассказал, что у них в Конго "зима" и целых 22 градуса . Холодно им там. Мы похихикали друг над другом ;)
Я очень переживаю за здоровье отца, иногда ему плохо, он часто не признается...
Родители наши заслуживают большего внимания и уважения. Пусть все будут здоровы", - написала Гайтана.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Подписчики отметили, что она выглядит просто потрясающе и оставили свои отзывы.

  • Выглядите потрясающе
  • Вау!
  • Гайтана, хочу отметить, что очень рад видеть Вас такой как и всегда раньше, молодой, яркой, красивой и счастливой украинской звездой!!
  • Очень люблю
  • Гарно виглядаєш
  • Гайтана дякую тобі за цей пост! Дай Боже здоровья та долгая літа всім нашим батькам!
  • Гайтана, ну какая же Вы прекрасная!!! хитов Вам! мы нуждаемся в Ваших лучах
  • Вы очень красивая. Скажите, пожалуйста, как вы следите за своей фигурой?) Хотите в спорт зал и правильно притаитесь?)) Расскажите свой секрет

Скриншот комментариев (instagram.com/gaitana_music)

Напомним, ранее Гайтана поразила фанатов откровенным фото.

Мы также писали, что Гайтана восхитила украинцев семейным снимком.

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