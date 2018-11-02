Украинская певица Гайтана умилила своих подписчиков теплым семейным фото
Известная украинская певица Гайтана, которая раньше показала трогательное фото с мужем, очаровала подписчиков счастливой семейной фотографией. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте.
Гайтана и ее муж Александр Смарт женаты уже почти 2,5 года. Спустя год замужества у них появилась крепкая и здоровая дочь Николь.
Фотография, сделанная в семейном кругу выглядит очень умиляющей. Каждый семьянин выглядит счастливым с широкой искренней улыбкой.
"Доброй осени, друзья! Пусть любовь согревает", - подписала фото Гайтана.
Гайтана восхитила украинцев семейным снимком (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Семейная идиллия не может не радовать глаз подписчиков, которые в свою очередь, оставили много нежных комментариев.
"Для вашей семьи только счастья, и оно у вас уже есть... маленькая девочка!" - прокомеентировал один из пользователей.
Скриншот (instagram.com/gaitanamusic)
Ранее мы писали, что Гайтана старается быть экономной и является сторонником секонд-хенда.
Видео: РБК-Украина