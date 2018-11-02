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Гайтана восхитила украинцев семейным снимком

Lite » Звезды 02.11.2018 - 21:47
Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitana_music)
Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitana_music)

Украинская певица Гайтана умилила своих подписчиков теплым семейным фото

Известная украинская певица Гайтана, которая раньше показала трогательное фото с мужем, очаровала подписчиков счастливой семейной фотографией. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Гайтана и ее муж Александр Смарт женаты уже почти 2,5 года. Спустя год замужества у них появилась крепкая и здоровая дочь Николь.

Фотография, сделанная в семейном кругу выглядит очень умиляющей. Каждый семьянин выглядит счастливым с широкой искренней улыбкой.

"Доброй осени, друзья! Пусть любовь согревает", - подписала фото Гайтана.

Гайтана восхитила украинцев семейным снимком

Гайтана восхитила украинцев семейным снимком (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Семейная идиллия не может не радовать глаз подписчиков, которые в свою очередь, оставили много нежных комментариев.

"Для вашей семьи только счастья, и оно у вас уже есть... маленькая девочка!" - прокомеентировал один из пользователей.

Гайтана восхитила украинцев семейным снимком

Скриншот (instagram.com/gaitanamusic)

Ранее мы писали, что Гайтана старается быть экономной и является сторонником секонд-хенда.

Видео: РБК-Украина

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