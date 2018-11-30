"Я згадую тебе": Гайтана поразила фанатов откровенным фото

Певица рассказала о своей новой авторской композиции
Известная украинская певица Гайтана, которая недавно стало матерью, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную и сексуальную фотографию.
На снимке Гайтана облачена только в блестящий синий пиджак на голое тело. В подписи к фотографии певица спросила поклонников о том, загрузили ли они ее новую авторскую песню "Снег" и процитировала слова из этой композиции.
"В кожного з нас своє життя
Любий кажи, чи щасливий ти?
Всі говорять, я в твоїх думках
Бо згадуєш знов моє ім'я
Ти мене шукаєш всюди
Питаєш, хто зі мною є
Якби ти знав, що кожну мить
Я згадую тебе…Падає, падає, падає сніг…"
Скриншот фото (instagram.com/gaitanamusic)
Фанаты отметили, что строки песни также прекрасны, как и сама Гайтана, а также похвалили волосы артистки.
"Твоя песня шикарная, как и ты сама", "У вас прекрасные волосы", - написали поклонники и посоветовали артистке не экспериментировать больше с волосами.
Скриншот комментариев (instagram.com/gaitanamusic)
Напомним, ранее мы писали о том, что Гайтана очаровала новогодней фотосессией с дочкой.
А также рассказывали о том, что Гайтана восхитила украинцев семейным снимком.
Гайтана и ее муж Александр Смарт женаты уже почти 2,5 года. Спустя год после замужества у нее появилась дочь Николь.
Видео: РБК-Украина