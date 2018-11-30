"Я згадую тебе": Гайтана поразила фанатов откровенным фото

Фото: Гайтана (facebook.com/gaitana essami)

Певица рассказала о своей новой авторской композиции

Известная украинская певица Гайтана, которая недавно стало матерью, опубликовала на своей странице в Instagram откровенную и сексуальную фотографию.

На снимке Гайтана облачена только в блестящий синий пиджак на голое тело. В подписи к фотографии певица спросила поклонников о том, загрузили ли они ее новую авторскую песню "Снег" и процитировала слова из этой композиции.

"В кожного з нас своє життя

Любий кажи, чи щасливий ти?

Всі говорять, я в твоїх думках

Бо згадуєш знов моє ім'я

Ти мене шукаєш всюди

Питаєш, хто зі мною є

Якби ти знав, що кожну мить

Я згадую тебе…Падає, падає, падає сніг…"

Скриншот фото (instagram.com/gaitanamusic)

Фанаты отметили, что строки песни также прекрасны, как и сама Гайтана, а также похвалили волосы артистки.

"Твоя песня шикарная, как и ты сама", "У вас прекрасные волосы", - написали поклонники и посоветовали артистке не экспериментировать больше с волосами.

Скриншот комментариев (instagram.com/gaitanamusic)

Напомним, ранее мы писали о том, что Гайтана очаровала новогодней фотосессией с дочкой.

А также рассказывали о том, что Гайтана восхитила украинцев семейным снимком.

Гайтана и ее муж Александр Смарт женаты уже почти 2,5 года. Спустя год после замужества у нее появилась дочь Николь.

Видео: РБК-Украина