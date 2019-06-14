ru
ua

Схудла Гайтана похвалилася витонченою фігурою в купальнику


Співачка показала, як засмагає в басейні

Українська співачка Гайтана останнім часом помітно схудла і може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою. У недавньому інтерв'ю вона розповіла, що таких вражаючих результатів їй допомогли добитися аквааеробіка, а також бокс. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як любить проводити час влітку, а заодно продемонструвала оновлені форми.

На своїй сторінці в Instagram Гайтана опублікувала спекотне фото - на ньому виконавиця в злитному чорному купальнику засмагає, лежачи на надувному матраці в басейні. Вона прийняла звабливу позу і грайливо дивиться в об'єктив.

"Ви любите засмагати? Не втрачайте літо", - прокоментувала знаменитість.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Співачка також поділилася милою історією про свого батька.

"Мій батько посміявся наді мною, коли я сказала що у нас спека і до 17:00 я намагаюся не з'являтися на вулиці. У відповідь, він розповів мені, що у них в Конго "зима" і цілих 22 градуси . Холодно їм там. Ми похихотіли один над одним ;)
Я дуже переживаю за здоров'я батька, іноді йому погано, він часто не зізнається...
Батьки наші заслуговують більшої уваги і поваги. Нехай всі будуть здорові", - написала Гайтана.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Підписники відзначили, що вона виглядає просто приголомшливо і залишили свої відгуки.

  • Виглядаєте прекрасно
  • Вау!
  • Гайтана, хочу зазначити, що дуже радий бачити Вас такий, як і завжди раніше, молодий, яскравою, красивою і щасливою зіркою естради!!
  • Дуже люблю
  • Гарно виглядаєш
  • Гайтана дякую тобі за цей пост! Дай Боже здоров'я та довга літа всім нашим батькам!
  • Гайтана, ну яка Ви прекрасна!!! хітів Вам! ми потребуємо Ваших променях
  • Ви дуже гарна Скажіть, будь ласка, як ви стежите за своєю фігурою?) Хочете в спорт зал і правильно притаитесь?)) Розкажіть свій секрет

Скріншот коментарів (instagram.com/gaitana_music)

Нагадаємо, раніше Гайтана вразила фанатів відвертим фото.

Ми також писали, що Гайтана захопила українців сімейним знімком.

"Нехай всі заздрять!" Потап розповів, чому довго приховував роман з Каменських Вагітна Лілія Подкопаєва зачарувала total white образом в Одесі
Читати всі новини