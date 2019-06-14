Схудла Гайтана похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Українська співачка Гайтана останнім часом помітно схудла і може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою. У недавньому інтерв'ю вона розповіла, що таких вражаючих результатів їй допомогли добитися аквааеробіка, а також бокс. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як любить проводити час влітку, а заодно продемонструвала оновлені форми.

На своїй сторінці в Instagram Гайтана опублікувала спекотне фото - на ньому виконавиця в злитному чорному купальнику засмагає, лежачи на надувному матраці в басейні. Вона прийняла звабливу позу і грайливо дивиться в об'єктив.

"Ви любите засмагати? Не втрачайте літо", - прокоментувала знаменитість.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Співачка також поділилася милою історією про свого батька.

"Мій батько посміявся наді мною, коли я сказала що у нас спека і до 17:00 я намагаюся не з'являтися на вулиці. У відповідь, він розповів мені, що у них в Конго "зима" і цілих 22 градуси . Холодно їм там. Ми похихотіли один над одним ;)

Я дуже переживаю за здоров'я батька, іноді йому погано, він часто не зізнається...

Батьки наші заслуговують більшої уваги і поваги. Нехай всі будуть здорові", - написала Гайтана.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Підписники відзначили, що вона виглядає просто приголомшливо і залишили свої відгуки.

Виглядаєте прекрасно

Вау!

Гайтана, хочу зазначити, що дуже радий бачити Вас такий, як і завжди раніше, молодий, яскравою, красивою і щасливою зіркою естради!!

Дуже люблю

Гарно виглядаєш

Гайтана дякую тобі за цей пост! Дай Боже здоров'я та довга літа всім нашим батькам!

Гайтана, ну яка Ви прекрасна!!! хітів Вам! ми потребуємо Ваших променях

Ви дуже гарна Скажіть, будь ласка, як ви стежите за своєю фігурою?) Хочете в спорт зал і правильно притаитесь?)) Розкажіть свій секрет

Скріншот коментарів (instagram.com/gaitana_music)

Нагадаємо, раніше Гайтана вразила фанатів відвертим фото.

Ми також писали, що Гайтана захопила українців сімейним знімком.