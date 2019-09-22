"Похож на Париж": дочь Оли Поляковой показала семейный уикенд во Львове

Маша Полякова время от времени посещает концерты звездной мамы. В этот раз выступление Оли в истерическом и величественном Львове стало поводом для семейной поездки. Кстати, на днях звезда показала фото, сделанное именно в этом городе, причем на крыше.

В разделе сториз Instagram Маша решила немного поинтриговать поклонников. В коротком видео она предложила подписчикам угадать, в каком городе находится.

"Ребята я сейчас нахожусь в очень историческом городе. Один из самых старых городов Украины. Угадайте, где я?" - спросила она.

Большинство подписчиков девочки предположили, что она отправилась во Львов. Ведь именно здесь у ее мамы был запланирован масштабный концерт в субботу, 21 сентября.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Правильно, я во Львове. Тут очень красиво! Похож немножко на Париж", - поделилась впечатлениями дочь звезды.

Пока Оля Полякова заканчивала последние приготовления перед выступлением и репетировала, Маша отправилась гулять по городу с папой Вадимом Поляковым. Мужчина неоднократно появлялся в кадре, правда, чаще со стороны спины.

"Мы только что покушали и идем уже домой собираться на концерт. Тут так прикольно", - отметила девочка.

Папа Маши Поляковой во время прогулки по Львову (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Вечером Маша буквально забросала сториз видео с концерта мамы. Некоторые песни она пела вместе с певицей.

Напомним, что Маша Полякова с юмором и оригинально "пожаловалась" на звездную маму. Девочка рассказала, как певица ее называет.

Ранее дочь Оли Поляковой поделилась ярким солнечным фото в леопардовом мини платье.