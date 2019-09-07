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Милашка: дочь Поляковой обескуражила солнечным образом (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.09.2019 - 22:38
Милашка: дочь Поляковой обескуражила солнечным образом (фото)
Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

14-летняя Маша Полякова порадовала фанов американским фото

Старшая дочка Оли Поляковой Маша, которая активно ведет блог и делится со своими подписчиками фото и рассказами о повседневной жизни, порадовала поклонников очередным милым снимком, сделанным в Лос Анджелесе (США). Старшая дочка Королевы ночи на своей страничке в Instagram также обратилась к фанам с вопросом.

14-летняя Маша, которую называют копией ее звездной мамы, на солнечном кадре в парке около озера предстала в легком платье с "леопардовым" принтом и светлой шляпке.

"Хотели бы со мной встретиться?" - спросила дочка известной украинской певицы.

Милашка: дочь Поляковой обескуражила солнечным образом (фото)

Дочка Оли Поляковой Маша показала фото из Лос Анджелеса (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети живо отреагировали на публикацию и отметили, что с такой красавицей всегда хочется встретиться, однако в то же время иронизируют, что правильнее будет подождать до совершеннолетия.

  • Да, красотка;
  • С такой милашкой всегда хочется встретиться;
  • Нет конечно, исполнится 18 - тогда да;
  • Маша, выложи фотографии с мамой! Вы очень красивые и "не розлей вода";
  • Конечно, такая красотка;
  • В какой нибудь интересной стране, случайно на каком нибудь ярком мероприятии... зато видимся в инстаграме...

Милашка: дочь Поляковой обескуражила солнечным образом (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Маша Полякова периодически интригует подписчиков откровенными образами. Недавно девушка в купальнике поразила воображение фанатов, которые отметили, что в таком луке она даже переплюнула свою маму.

Также мы писали о том, что еще один наряд от Маши Поляковой вызвал фурор в сети. Девушка позировала в ультратрендовом образе всем на зависть.

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