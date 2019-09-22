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"Схожий на Париж": дочка Олі Полякової показала сімейний вікенд у Львові

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.09.2019 - 09:53
"Схожий на Париж": дочка Олі Полякової показала сімейний вікенд у Львові
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка приїхала на концерт мами

Маша Полякова час від часу відвідує концерти зіркової мами. Цього разу виступ Олі в істеричному і величному Львові стало приводом для сімейної поїздки. До речі, днями зірка показала фото, зроблене саме в цьому місті, причому на даху.

У розділі сторіз Instagram Маша вирішила трохи поінтригувати шанувальників. У короткому відео вона запропонувала підписникам вгадати, в якому місті знаходиться.

"Друзі, я зараз перебуваю в дуже історичному місті. Одне з найстаріших міст України. Вгадайте, де я?" - запитала вона.

Більшість комментаторів припустили, що вона вирушила до Львова. Адже саме тут у мами дівчинки був запланований масштабний концерт в суботу, 21 вересня.

&quot;Схожий на Париж&quot;: дочка Олі Полякової показала сімейний вікенд у Львові

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Правильно, я у Львові. Тут дуже красиво! Схожий трошки на Париж", - поділилася враженнями дочка зірки.

Поки Оля Полякова закінчувала останні приготування перед виступом і репетирувала, Маша пішла гуляти по місту з татом Вадимом Поляковим. Чоловік неодноразово з'являвся в кадрі, правда, частіше зі сторони спини.

"Ми тільки що поїли і йдемо вже додому збиратися на концерт. Тут так прикольно", - зазначила дівчинка.

Папа Маші Полякової під час прогулянки по Львову (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Увечері Маша буквально закидала сторіз відео з концерту мами. Деякі пісні вона співала разом із співачкою.

Нагадаємо, що Маша Полякова з гумором і оригінально "поскаржилася" на зіркову маму. Дівчинка розповіла, як співачка її називає.

Раніше дочка Олі Полякової поділилася яскравим сонячним фото в леопардовій міні сукня.

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Новини України Маша Полякова
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