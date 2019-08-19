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"Поездка была особенной": победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 16:27
"Поездка была особенной": победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов
Никита Добрынин и Дарья Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Девушка попросила угадать, чем поездка в Данию была особенной для нее

Победительница романтичного шоу Холостяк 9 Даша Квиткова практически неразлучна с главным героем проекта Никитой Добрыниным - пара уже живет вместе, часто путешествует и старается все свободное время проводить вдвоем. 21-летняя девушка с удовольствием делится в сети некоторыми подробностями их жизни, а также общается с поклонниками на разные темы.

Новым снимком на своей страничке в Instagram Даша очаровала и изрядно заинтриговала подписчиков. На фото она и Никита изображены в столице Дании Копенгагене на фоне знаменитой скульптуры Русалочки. Влюбленные нежно прижались лбами друг к дружке и выглядят очень счастливыми.

"Доброе утро! Тест на внимательность. Почему поездка в Копенгаген была для меня особенной? Кто первый напишет правильный ответ, тому отправлю маленький подарок", - загадочно подписала пост Квиткова.

&quot;Поездка была особенной&quot;: победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов

Фото: Даша Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Конечно, фолловеры тут же принялись высказывать свои предположения - среди них первое признание в любви, предложение выйти замуж и даже заветные две полоски.

  • Подарила Никите поездку в Копенгаген, где и призналась в любви
  • Две полосочки?
  • Это был подарок Никите на День Рождения
  • Сделал предложение?
  • Впервые сказала (люблю тебя)
  • Он сказал что любит тебя
  • Предложение руки и сердца
  • Нікіта зізнався вам у коханні тому ця поїздка для вас особлива
  • Ви обручились
  • Это первая поездка после окончания проекта, когда не надо было прятаться
  • Никита решил жениться. если это так, то давно пора было это сделать

&quot;Поездка была особенной&quot;: победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостя 9 Даша Квиткова откровенно призналась в своих странностях и заморочках. К примеру, девушка принимает душ несколько раз в день.

Ранее Даша Квиткова поделилась секретами совместной жизни с Холостяком Никитой Добрыниным.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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