"Поездка была особенной": победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов

Девушка попросила угадать, чем поездка в Данию была особенной для нее
Победительница романтичного шоу Холостяк 9 Даша Квиткова практически неразлучна с главным героем проекта Никитой Добрыниным - пара уже живет вместе, часто путешествует и старается все свободное время проводить вдвоем. 21-летняя девушка с удовольствием делится в сети некоторыми подробностями их жизни, а также общается с поклонниками на разные темы.
Новым снимком на своей страничке в Instagram Даша очаровала и изрядно заинтриговала подписчиков. На фото она и Никита изображены в столице Дании Копенгагене на фоне знаменитой скульптуры Русалочки. Влюбленные нежно прижались лбами друг к дружке и выглядят очень счастливыми.
"Доброе утро! Тест на внимательность. Почему поездка в Копенгаген была для меня особенной? Кто первый напишет правильный ответ, тому отправлю маленький подарок", - загадочно подписала пост Квиткова.
Фото: Даша Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Конечно, фолловеры тут же принялись высказывать свои предположения - среди них первое признание в любви, предложение выйти замуж и даже заветные две полоски.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Напомним, победительница Холостя 9 Даша Квиткова откровенно призналась в своих странностях и заморочках. К примеру, девушка принимает душ несколько раз в день.
Ранее Даша Квиткова поделилась секретами совместной жизни с Холостяком Никитой Добрыниным.