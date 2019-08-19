"Поїздка була особливою": переможниця Холостяк 9 заінтригувала фанатів

Микита Добринін і Дарина Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Дівчина попросила вгадати, чим поїздка в Данію була особливою для неї

Переможниця романтичного шоу Холостяк 9 Даша Квіткова практично нерозлучна з головним героєм проекту Микитою Добриніним - пара вже живе разом, часто подорожує і намагається весь вільний час проводити удвох. 21-річна дівчина із задоволенням ділиться в мережі деякими подробицями їхнього життя, а також спілкується з шанувальниками на різні теми.

Новим знімком на своїй сторінці в Instagram Даша зачарувала і неабияк заінтригувала підписників. На фото вона і Микита зображені у столиці Данії Копенгагені на тлі знаменитої скульптури Русалочки. Закохані ніжно притиснулись лобами один до одного і виглядають дуже щасливими.

"Доброго ранку! Тест на уважність. Чому поїздка в Копенгаген була для мене особливою? Хто перший напише правильну відповідь, тому відправлю маленький подарунок", - загадково підписала пост Квіткова.

Фото: Даша Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Звичайно, фолловери тут же почали висловлювати свої припущення - серед них перше визнання в любові, пропозиція вийти заміж і навіть заповітні дві смужки.

Подарувала Микиті поїздку в Копенгаген, де і зізналася в любові

Дві полосочки?

Це був подарунок Микиті на День Народження

Зробив пропозицію?

Вперше сказала (люблю тебе)

Він сказав що любить тебе

Пропозицію руки і серця

Нікіта зізнався вам у коханні тому ця поїздка для вас особлива

Ви побралися

Це перша поїздка після закінчення проекту, коли не треба було ховатися

Микита вирішив одружитися якщо це так, то давно пора було це зробити

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостя 9 Даша Квіткова відверто зізналася у своїх дивацтвах і заморочках. Приміром, дівчина приймає душ кілька разів на день.

Раніше Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.