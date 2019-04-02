Подогреть интерес: Ким Кардашьян интригует "горячим" фото для проекта сестры

Запуск нового проекта старшей Кардашьян – Кортни – планируется уже на днях. О его выходе звезда скандального реалити-шоу и соцсетей объявила еще месяц назад. Но не дала точной информации, что этот будет. Скорее всего, проект будет посвящен lifestyle и охватит широкий спектр тем от спорта, питания, путешествий до моды и стиля. Также, по догадкам некоторых СМИ, там будут продаваться товары. В любом случае, правда раскроется совсем скоро.

А сейчас знаменитые сестры интригуют как могут. Так, утром Ким Кардашьян запостила весьма горячее фото в серебристом мини-купальнике, который подчеркнул выдающиеся изгибы фигуры звезды и тонкую талию, а также крупных солнцезащитных очках. Влажная кожа, мокрые волосы и халат, который ей подают, намекают на то, что девушка только что вышла из бассейна.

Соблазнительная Ким Кардашьян

На снимке Ким отметила пока что загадочный бренд сестры Poosh (на сайте, к слову, всем предлагают сразу пройти регистрацию, чтобы "первым узнать все подробности") и написала: "poosh.com. Завтра".

Многие фолловеры тут же поспешили высказать недовольство фигурой знаменитой Instagram-красотки, оставив массу нелестных комментариев в духе: "Ваши лодыжки такие маленькие!!!! Выглядят так, словно они сейчас сломаются", "Это ужасно. Но эти куриные ножки убивают меня", "30% пластика. Мой аккаунт более реальный, чем этот", "Ким. Мы не хотим видеть эти глупости сегодня. Дайте нам несколько дней"… Впрочем, были и те, кто остался от фото в восторге.

Кортни Кардашьян интригует своим новым проектом

К слову, Кортни уже успела рассказать, что на выбор названия сайта повлияла ее 6-летняя дочь Пенелопа. Poosh – это ласковое прозвище девочки, которым пользуются самые близкие. Пенелопа также принимала участие в рекламе проекта, "засветившись" на снимке в ванной, который выложила ее знаменитая мама месяц тому.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала пышный бюст в откровенном мини-платье от Versace.

Также Ким поделилась трогательным архивным снимком.