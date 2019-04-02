Підігріти інтерес: Кім Кардашян інтригує "гарячим" фото для проекту сестри

Запуск нового проекту старшої Кардашян – Кортні – планується вже на днях. Про його вихід зірка скандального реаліті-шоу і соцмереж оголосила ще місяць тому. Але не дала точної інформації, що буде. Швидше за все, проект буде присвячений lifestyle і охопить широкий спектр тем від спорту, харчування, подорожей до моди і стилю. Також, за припущенням деяких ЗМІ, там будуть продаватися товари. У будь-якому випадку, правда розкриється зовсім скоро.

А зараз знамениті сестри інтригують як можуть. Так, вранці Кім Кардашян запостила дуже гаряче фото в сріблястому міні-купальнику, який підкреслив видатні вигини фігури зірки і тонку талію, а також великих сонцезахисних окулярах. Волога шкіра, мокре волосся і халат, який їй подають, натякають на те, що дівчина тільки що вийшла з басейну.

Спокуслива Кім Кардашян

На знімку Кім зазначила поки що загадковий бренд сестри Poosh (на сайті, до речі, всім пропонують відразу пройти реєстрацію, щоб "першим дізнатися всі подробиці") і написала: "poosh.com. Завтра".

Багато фоловерів тут же поспішили висловити незадоволеність фігурою знаменитої Instagram-красуні, залишивши масу невтішних коментарів у дусі: "Ваші кісточки такі маленькі!!!! Виглядають так, наче вони зараз зламаються", "Це жахливо. Але ці курячі ніжки вбивають мене", "30% пластику. Мій аккаунт більш реальний, ніж цей", "Кім. Ми не хочемо бачити ці дурниці сьогодні. Дайте нам кілька днів"... Втім, були і ті, хто залишився від фото в захваті.

Кортні Кардашян інтригує своїм новим проектом

До речі, Кортні вже встигла розповісти, що на вибір назви сайту вплинула її 6-річна дочка Пенелопа. Poosh – це ласкаве прізвисько дівчинки, яким користуються самі близькі. Пенелопа також брала участь в рекламі проекту, "засвітившись" на знімку у ванній, який виклала її знаменита мама місяць тому.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала пишний бюст у відвертій міні-сукні від Versace.

Також Кім поділилася зворушливим архівних знімком.