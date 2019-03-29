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"Это же богиня": Ким Кардашьян показала пышный бюст в откровенном мини-платье от Versace

Lite » Мода 29.03.2019 - 18:34
"Это же богиня": Ким Кардашьян показала пышный бюст в откровенном мини-платье от Versace
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Ким решила провести генеральную уборку в гардеробе

Ким Кардашьян знает, как буквально за считанные секунды привлечь внимание поклонников, собрать тысячи лайков и комментариев, и оправдать свой статус "королевы инстаграма". Так, на своей instagram-страничке Ким опубликовала новое фото в уже знакомом платье от дома моды Versace.

Платье отличается "ультракоротким характером". Длины мини оно открывает стройные ножки Кардашьян, а глубокое декольте довершает и без того откровенный образ.

При этом Ким позирует в своем гардеробе. Нужно сказать, внушительных размеров. На фоне видим массу одежды, развешанной на специальных стойках. Скорее всего, светская львица решила перебрать свои наряды и наткнулась на яркое платье Versace.

Ким Кардашьян

Эффектная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Дело в том, что этот образ впервые ослепил поклонников дивы еще в декабре 2018 года. Именно в этом платье Кардашьян отправилась на показ Versace и вечеринку по его случаю, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке.. Только тогда она собрала волосы в длинный хвост, собранный на затылке. На ножках Ким красовались прозрачные туфли-лодочки. И макияж соответствовал случаю.

На новом же фото Кардашьян позирует без мейкапа и обуви, с распущенными волосами. Одним словом, "вдохнула вторую жизнь" в свое роскошное платье.

Ким Кардашьян

Кардашьян

Ким Кардашьян во время показа Versace в Нью-Йорке (фото: instagram.com/KimKardashian)

Поклонники Ким Кардашьян не смогли пройти мимо ее нового фото, засыпав тысячами восторженных комментариев свою любимицу.

  • "Это взрыв мозга"
  • "Публикуй чаще такие фото"
  • "Она же богиня!"
  • "Эти формы сводят с ума"
  • "Хм, я уже успел соскучиться по этому образу"
  • "Восхитительное Versace, Ким в ном прекрасна"
  • "Прекрасная богиня"

&quot;Это же богиня&quot;: Ким Кардашьян показала пышный бюст в откровенном мини-платье от Versace

Отметим, вражда между Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл пришла, кажется, к финалу - "королева инстаграма" ответила провокационным фото

Также напомним, что до этого Ким Кардашьян в кутюрном мини-платье от Thierry Mugler покорила фанатов роскошными формами. 

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