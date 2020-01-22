Поднебесная парочка: Дмитрий Комаров с молодой супругой покорили редким совместным выходом

Дмитрий Комаров наконец преподнес новогодний подарок тысячам своих поклонников. Уже 29 января на телеканале “1+1” состоится показ первого выпуска нового сезона популярной программы о путешествиях - “Мир Наизнанку”. Как известно, новый сезон проекта будет посвящен Китаю! Масштабная премьера ожидаемого сезона состоялась 21 января в Киеве, куда пришли десятки украинских знаменитостей и друзей Комарова. Безусловно, поддержать супруга пришла также модель и телеведущая Александра Кучеренко.

Отметим, что Комаров - крайне редкий гость светских вечеринок. И уж тем более реже он появляется на публике со своей супругой Александрой. Так что подарок для поклонников пары был двойной - и старт свежих выпусков “Мира Наизнанку”, и появление красивой пары вместе. Напомним, что Александра и Дмитрий сыграли свадьбу в мае 2019 года, что стало полной неожиданностью даже для коллег Дмитрия. Обряд венчания состоялся в одном из православных храмов Израиля. Как неоднократно отмечал Комаров, для него это особо священное место.

Перед десятками камер и журналистов Комаров и Кучеренко появились в традиционных нарядах Китая. И если Дмитрий позировал в “спортивном” кимоно. То Александра, конечно же, подобрала более современную интерпретацию национальной одежды Поднебесной.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/1plus1_ua)

“Ни хао, друзья!) У меня для вас супер-новость! Мой муж Дмитрий Комаров вернулся из экспедиции (ура) и привёз новый нереальный и экстремальный сезон Мира Наизнанку. Добро пожаловать в Китай с 29 января в 22:45 на 1+1!” - подписала фото Александра.

Александра Кучеренко на премьере первого выпуска “Мира Наизнанку”, который посвящен Китаю (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сам же Дмитрий пока что не делал никаких постов в сети. Пока что телеведущий отдыхает и “купается” в сотнях приятных комплиментов в адрес проекта.

Зато в сети уже появились фото звездных гостей презентации. Предлагаем рассмотреть яркие образы.

Комаров и Кучеренко с Катей Осадчей (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Комик Юрий Ткач (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Телеведущие "1+1" и участники шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Хореограф Алена Шоптенко (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Телеведущий Богдан Юсипчук (фото: Богдан Юсипчук)

Мишель Андраде (фото: Богдан Юсипчук)

Напомним, ранее жена Комарова восхитила стройной фигурой и стальным прессом.