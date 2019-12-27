На вечеринке Великого Гэтсби: золотая жена Дмитрия Комарова покорила новогодним ретро-образом

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко также рассказала, как загадывает желания в новогоднюю ночь

Александра Кучеренко, как и многие украинские селебритис, также поддалась новогоднему ажиотажу. Все же встреча Нового года 2020 уже на носу! Впереди осталось лишь два выходных дня, чтобы успеть подготовиться. Особенно - продумать свой образ для новогодней вечеринки. Не забывайте, что 2020 - это год Белой Металлической Крысы. Ранее дизайнер Анастасия Романова подробно рассказывала, в каких цветах и нарядах лучше всего встречать новый год.

А вот модель, Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко предложила свой вариант образа для праздничной вечеринки. Супруга путешественника, ведущего программы “Мир Наизнанку” Дмитрия Комарова опубликовала в своем инста-блоге праздничное фото, позируя в действительно ярком наряде. На Саше - платье в золотых пайетках. Отдельного внимания заслуживают аксессуары - массивные золотые серьги, повязка, большое черное перо в волосах. Макияж сделан с акцентом на красные губы. В целом, образ получился в ретро-стиле - в духе 20-30-х годов ХХ века.

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Свой яркий пост модель также сопроводила подписью, рассказав, как обычно встречает новый год.

“Вот с такой же эмоцией я обычно загадываю желание под бой курантов в новогоднюю ночь)) Вокруг огни, блестки, суета, часы начинают обратный отсчёт... и я, закрыв глаза, пытаюсь сконцентрироваться на своем желании. Кто-то успевает написать его на бумажке, сжечь и выпить игристое вместе с пеплом, а мне еле хватает 12 ударов, чтобы правильно сформулировать свою мечту на будущий год)) Удивительно, но каждый раз она магическим образом сбывается. И в этом году тоже! Только не подумайте, что я загадывала «выйти замуж в 2019». Хотя, конечно, это событие сделало мой год по-настоящему особенным”, - рассказывает Кучеренко.

Кучеренко советует своим поклонникам серьезно относится к планам на следующий год.

“Новый год – это хороший повод вспомнить прошедшее и подумать о будущем: поставить новые цели и запланировать сделать наконец-то, что очень хочешь, но всё никак не успевал. Но главное – это приятная возможность собраться в уютном семейном кругу или же в шумной компании друзей, чтобы весело отметить праздник вместе! А благодаря спецпроектам, которые снимают для ТВ и журналов весь декабрь, - это удовольствие сильно приумножается) Недавно @elle_ukraine пригласил меня в дружную компанию блогеров и ведущих на съёмку в стиле вечеринки «Великий Гэтсби» от @artwinery. Это фото – как раз оттуда. И образ соответствующий) Мам, волосы на месте, не переживай. Было приятно встретить давних знакомых, пообщаться, примерить яркие образы, пошутить и подурачиться вместе. В начале съемки все были в спешке и мыслях о незавершенных делах, но атмосфера праздника и игристое всё-таки сумели создать настроение)) Я зарядилась эмоциями на весь день! Сейчас многие жалуются: нет снега, много дел, работы, долгов, забот – какой тут Новый год? Но ответ – в нас самих) Ведь сами люди создают атмосферу и настроение! Думаю, пришло время наконец выдохнуть, поблагодарить уходящий год и окружить себя самыми важными людьми, с которыми в новогоднюю ночь загадаешь своё заветное желание! У вас, кстати, сбывается?” - подытожила супруга Комарова.

Кстати, ранее модель показывала еще один яркий образ для встречи Нового года 2020.

Стильная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, ранее Александра Кучеренко раскрыла секреты своей стройности. Девушка очень подробно рассказала, что помогает ей держать себя в форме.