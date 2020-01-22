Піднебесна парочка: Дмитро Комаров з молодою дружиною підкорили рідкісним спільним виходом

Дмитро Комаров нарешті зробив новорічний подарунок тисячам своїх шанувальників. Вже 29 січня на телеканалі "1+1" відбудеться показ першого випуску нового сезону популярної програми про подорожі - "Світ Навиворіт". Як відомо, новий сезон проекту буде присвячений Китаю! Масштабна прем'єра очікуваного сезону відбулася 21 січня у Києві, куди прийшли десятки українських знаменитостей і друзів Комарова. Безумовно, підтримати дружина прийшла також модель і телеведуча Олександра Кучеренка.

Зазначимо, що Комарв - вкрай рідкісний гість світських вечірок. І вже тим більше рідше він з'являється на публіці зі своєю дружиною Олександрою. Так що подарунок для шанувальників пари був подвійний - й старт свіжих випусків "Світу Навиворіт", і поява красивої пари разом. Нагадаємо, що Олександра та Дмитро зіграли весілля в травні 2019 року, що стало повною несподіванкою навіть для колег Дмитра. Обряд вінчання відбувся в одному з православних храмів Ізраїлю. Як неодноразово зазначав Комаров, для нього це особливо священне місце.

Перед десятками камер і журналістів Комаров та Кучеренко з'явилися в традиційних нарядах Китаю. І якщо Дмитро позував в "спортивному" кімоно. То Олександра, звичайно ж, підібрала більш сучасну інтерпретацію національного одягу Піднебесної.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/1plus1_ua)

“Ні хао, друзі!) У мене для вас супер-новина! Мій чоловік Дмитро Комаров повернувся з експедиції (ура) і привіз новий нереальний і екстремальний сезон Світу Навиворіт. Ласкаво просимо в Китай з 29 січня о 22:45 на 1+1!" - підписала фото Олександра.

Олександра Кучеренка на прем'єрі першого випуску "Світу Навиворіт", який присвячений Китаю (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сам же Дмитро поки що не робив жодних постів у мережі. Поки що телеведучий відпочиває і "купається" в сотнях приємних компліментів на адресу проекту.

Зате в мережі вже з'явилися фото зіркових гостей презентації. Пропонуємо розглянути яскраві образи.

Комаров та Кучеренко з Катею Осадчою (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Комік Юрій Ткач (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Телеведучі "1+1" та учасники шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Хореограф Олена Шоптенко (фото: instagram.com/1plus1_ua)

Телеведучий Богдан Юсипчук (фото: Богдан Юсипчук)

Мішель Андраде (фото: Богдан Юсипчук)

Нагадаємо, раніше дружина Комарова захопила стрункою фігурою і сталевим пресом