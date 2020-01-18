Дмитрий Комаров рассекретил страну нового сезона "Мира наизнанку"

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев (фото: пресс-служба)

Самый масштабный сезон «Мира наизнанку», премьера которого состоится уже скоро на канале «1+1», будет посвящен Китаю

Поклонники «Мира наизнанку» уже давно строят догадки, куда отправился главный украинский путешественник Дмитрий Комаров и какой стране будет посвящен следующий сезон программы. За 9 лет существования тревел-шоу телеведущий успел показать зрителю «изнанку» Индии, Камбоджи, Африки, Вьетнама, Индонезии, Латинской Америки, Боливии, Непала, Японии и Бразилии. И в преддверии старта нового сезона на «1+1» Дмитрий Комаров наконец-то раскрыл карты и рассекретил, где проходила его очередная экспедиция.

По многочисленным просьбам телезрителей, новый 11-й сезон программы «Мир наизнанку» будет посвящен Китаю - самой населенной стране мира. Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев провели почти полгода на съемках в Поднебесной, чтобы узнать главный секрет успеха китайского народа – как создать сверхразвитую экономику, сохранив свои древнейшие традиции и ценности.

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Дмитрий Комаров вынашивал мечту снять китайский сезон около 10 лет. Телеведущий признался, что поездка в эту страну стала особенной не только для программы «Мир наизнанку», но и для него самого.

«Я мечтал об этой экспедиции с первого дня существования программы. И мечтал не зря. Китай – страна, которая меня поразила и в которую хочется возвращаться. Она превзошла все мои ожидания, и скажу вам честно, я влюбился в нее. Невероятная культура, история и традиции точно не оставят наших зрителей равнодушными. На несколько дней я стану послушником самого известного в мире монастыря Шаолинь, чтобы впервые показать вам его изнутри. Там мы узнаем, как тренировками можно развить сверхчеловеческие способности и научиться стоять на одном пальце. Увидим суперсовременные Шанхай и Пекин, покажем самые красивые и отдаленные регионы страны. Будем работать на сорокоградусной жаре и при сорокоградусном морозе. Познакомимся с народностями Китая и узнаем, как дожить до 100 лет, ни разу в жизни не заходя в аптеку. Сказочного и невероятного будет очень много. После этой поездки я многое изменил в своей жизни сам. Например, отношение к способам лечения и, главное, профилактики болезней китайскими методами», - делится впечатлениями телеведущий.

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Китай – страна, в которой удивительным образом сочетаются современные взгляды и древние традиции, мегаполисы и нетронутая природа, тысячелетние обряды и высокотехнологичные ноу-хау. Здесь небоскребы строятся по законам фэншуя, целые города возводятся всего за месяцы, а первозданная природа выглядит настолько сказочной, что напоминает зарисовки к фильмам в стиле фэнтези.

Каким увидит Китай Дмитрий Комаров - смотрите скоро в самом масштабном сезоне «Мира наизнанку» на «1+1».

Напомним, ранее Комаров и его молодая жена трогательно поздравили с Рождеством из Сингапура.