"Почти пин-ап": Лилия Ребрик похвасталась гибкостью на забавном фото

Вместе с коллегой она устроила забавную фотосессию в Одессе
Лилия Ребрик не устает поражать своей энергией и трудоспособностью - то она ведет утренний эфир и как всегда выглядит просто прекрасно, а вот она уже в Одессе, где запланирован спектакль с ее участием. На своей странице в Instagram артистка поделилась новыми забавными фото.
На снимках она вместе с коллегой, актрисой Ксенией Вертинской устроила шуточную "фотосессию" в старой ванне - возможно, последняя является частью театрального реквизита. На первом фото девушки похвастались растяжкой, высоко задрав ноги, а на другом просто сидят и задорно смеются. Они обе явно отлично повеселились.
Фото: Лилия Ребрик и Ксения Вертинская (instagram.com/liliia.rebrik)
"Фото в стилі "майже пін-ап", чи як каже моя подруга @kseniya_vertinskaya в стилі "пінал". І взагалі, ми так часто працюємо в дуеті з Ксюшею на сцені, що наш творчий тандем час вже й назвати. Пропонуйте варіанти! Чим креативніше - тим краще. Запатентуємо!" - прокомментировала Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик и Ксения Вертинская (instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники не заставили просить себя дважды и тут же оставили много смешных вариантов названия для дуэта в комментариях.
Напомним, ранее Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье.
Также теледива Лилия Ребрик в который раз поразила своим появлением в роскошном наряде, а также похвасталась гордым званием "Мама года".
Кстати, до этого Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери. На одном из снимков малышке всего 5 дней!