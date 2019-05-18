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"Почти пин-ап": Лилия Ребрик похвасталась гибкостью на забавном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2019 - 17:19
"Почти пин-ап": Лилия Ребрик похвасталась гибкостью на забавном фото
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Вместе с коллегой она устроила забавную фотосессию в Одессе

Лилия Ребрик не устает поражать своей энергией и трудоспособностью - то она ведет утренний эфир и как всегда выглядит просто прекрасно, а вот она уже в Одессе, где запланирован спектакль с ее участием. На своей странице в Instagram артистка поделилась новыми забавными фото.

На снимках она вместе с коллегой, актрисой Ксенией Вертинской устроила шуточную "фотосессию" в старой ванне - возможно, последняя является частью театрального реквизита. На первом фото девушки похвастались растяжкой, высоко задрав ноги, а на другом просто сидят и задорно смеются. Они обе явно отлично повеселились.

&quot;Почти пин-ап&quot;: Лилия Ребрик похвасталась гибкостью на забавном фото

Фото: Лилия Ребрик и Ксения Вертинская (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото в стилі "майже пін-ап", чи як каже моя подруга @kseniya_vertinskaya в стилі "пінал". І взагалі, ми так часто працюємо в дуеті з Ксюшею на сцені, що наш творчий тандем час вже й назвати. Пропонуйте варіанти! Чим креативніше - тим краще. Запатентуємо!" - прокомментировала Ребрик.

&quot;Почти пин-ап&quot;: Лилия Ребрик похвасталась гибкостью на забавном фото

Фото: Лилия Ребрик и Ксения Вертинская (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники не заставили просить себя дважды и тут же оставили много смешных вариантов названия для дуэта в комментариях.

  • "Тандем "Rebrinskaya"
  • "Я за пінал"
  • "Няшка та Потрясашка"
  • "Какие вы классные, девчата!!! От вас такой позитив исходит!!!"
  • "Крута парочка"
  • "Ви такі класні"
  • "Подружки - хохотушки, молодцы так держать"
  • "Не тісно Вам"
  • "Посмотрела на Вас и сразу улучшилось настроение. Вы такие прикольные и жизнерадостные.Молодцы!  "Сладкая парочка"
  • "Красавицы!!!!! Вы очаровательные"
  • "Двое в лодке. Приколистки отрываются вовсю, да ещё на всю страну!!! --- Девчушки, Браво!"

Напомним, ранее Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье.

Также теледива Лилия Ребрик в который раз поразила своим появлением в роскошном наряде, а также похвасталась гордым званием "Мама года".

Кстати, до этого Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери. На одном из снимков малышке всего 5 дней! 

Икона стиля: Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье (фото) "Хочу быть лучшей!" Лилия Ребрик вызвала фурор фото в прозрачном платье
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
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