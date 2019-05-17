Икона стиля: Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье (фото)

Ребрик также рассказала о планах на выходные
Лилия Ребрик продолжает свою традиционную "рубрику" образ дня. Украинская телеведущая буквально каждый день показывает многотысячной армии поклонников (а это более 390 тыс. подписчиков) в сети instagram стильные образы, которые примеряет во время съемок новых выпусков программы "Ранок з Україною".
Так, Ребрик опубликовала новое стильное фото, на котором демонстрирует свой полностью синий лук. Отметим, что в этом году на пике популярности именно монохромные образы. Особенно популярны однотонные костюмы яркого розового, голубого или желтого цветов.
Лилия отдала предпочтение глубокому синему цвету. Телеведущая позирует в облегающем платье длины миди – по щиколотку. Платье с длинными рукавами-фонариками, с классической линией воротника… Но несмотря на свою "закрытость" выглядит очень эффектно. Талию ведущей подчеркивает белоснежный пояс. В целом образ дополняют замшевые лодочки такого же синего цвета. А также естественный макияж и простая укладка – романтичные локоны.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
При этом Ребрик также поделилась своими планами на выходные. Выяснилось, что телеведущая не будет отдыхать, а отправляется с выступлением в Одессу.
"Дивна магія п’ятниці - ефір відпрацювали, кінець робочого тижня, а замість втоми - з`являється ще більше сил. А знаєте чому? Бо я їду в Одесу на гастролі з виставою "Номер 13". Розслаблятися нема коли", - пишет Лилия Ребрик.
Чуть позже телеведущая опубликовала фото и сообщила, что уже на пути в Одессу.
Лилия Ребрик отправилась с гастролями театра в Одессу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники ведущей поспешили оставить отзывы и по поводу ее образа, и по поводу ее тайм-менеджмента. Многие восхитились тем, как их любимица все успевает и откуда у нее столько энергии.
Напомним, ранее Лилия Ребрик с мужем отдохнули в Париже, где посетила главную достопримечательность "города любви".
Также до этого Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери. На одном из снимков малышке всего 5 дней!