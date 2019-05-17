ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Икона стиля: Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье (фото)

Lite » Мода 17.05.2019 - 20:31
Икона стиля: Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье (фото)
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также рассказала о планах на выходные

Лилия Ребрик продолжает свою традиционную "рубрику" образ дня. Украинская телеведущая буквально каждый день показывает многотысячной армии поклонников (а это более 390 тыс. подписчиков) в сети instagram стильные образы, которые примеряет во время съемок новых выпусков программы "Ранок з Україною".

Так, Ребрик опубликовала новое стильное фото, на котором демонстрирует свой полностью синий лук. Отметим, что в этом году на пике популярности именно монохромные образы. Особенно популярны однотонные костюмы яркого розового, голубого или желтого цветов.

Лилия отдала предпочтение глубокому синему цвету. Телеведущая позирует в облегающем платье длины миди – по щиколотку. Платье с длинными рукавами-фонариками, с классической линией воротника… Но несмотря на свою "закрытость" выглядит очень эффектно. Талию ведущей подчеркивает белоснежный пояс. В целом образ дополняют замшевые лодочки такого же синего цвета. А также естественный макияж и простая укладка – романтичные локоны.

Лилия Ребрик

Икона стиля: Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье (фото)

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При этом Ребрик также поделилась своими планами на выходные. Выяснилось, что телеведущая не будет отдыхать, а отправляется с выступлением в Одессу.

"Дивна магія п’ятниці - ефір відпрацювали, кінець робочого тижня, а замість втоми - з`являється ще більше сил. А знаєте чому? Бо я їду в Одесу на гастролі з виставою "Номер 13". Розслаблятися нема коли", - пишет Лилия Ребрик.

Чуть позже телеведущая опубликовала фото и сообщила, что уже на пути в Одессу.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик отправилась с гастролями театра в Одессу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей поспешили оставить отзывы и по поводу ее образа, и по поводу ее тайм-менеджмента. Многие восхитились тем, как их любимица все успевает и откуда у нее столько энергии.

  • "Лиля скажите откуда у вас столько инергии, сил на все хватает? Я просто вами восхищаюсь. Поделитесь пожалуйста рецептом"
  • "Как вы все успеваете?"
  • "Мой любимый цвет – королевский"
  • "Ох и трудяшка! А мы будем отдыхать))"
  • "Ви гарна, чарівна, успішна! Щастя любить тишу! Не впускайте всіх у своє особисте життя!"
  • "Лилия, вы икона стиля. Всяческих Вам благ и семье тоже"
  • "Ліля, вам дуже личить синій!!! Краса, яскраво"
  • "А платье и в правду очень красивое!"
  • "Красива дівчина. Супер!"
  • "Лилия неотразима. Очень в синем красиво"
  • "Вам нет равных!!!"

Напомним, ранее Лилия Ребрик с мужем отдохнули в Париже, где посетила главную достопримечательность "города любви". 

Также до этого Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери. На одном из снимков малышке всего 5 дней! 

"Ничего общего с вышиванкой": Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики Маленькая украиночка: Оля Фреймут умилила фото крошки-дочки в вышиванке
Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь