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"Хочу быть лучшей!" Лилия Ребрик вызвала фурор фото в прозрачном платье

Lite » Мода 16.05.2019 - 13:35
"Хочу быть лучшей!" Лилия Ребрик вызвала фурор фото в прозрачном платье
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая похвасталась своим достижением

Популярная телеведущая Лилия Ребрик не перестает удивлять поклонников неуемной энергией и позитивом: она успешна в карьере, счастливая мама и любимая жена. Фаны восхищаются тем, как ей мастерски удается все успевает и выглядеть при этом великолепно. Так, теледива в который раз поразила своим появлением в роскошном наряде, а также похвасталась гордым званием "Мама года". Соответствующие фото появились в Instagram звезды.

Лилия нарядилась в элегантное кружевное платье черного цвета длины миди, дополнив образ элегантными лодочками в тон, а в качестве украшений предпочла свисающие роскошные серьги с камнями. Акцент в макияже она сделала на губы, накрасив их алой помадой.

"Мені неймовірно приємно отримати нагороду "Мама року". Дякую всім, хто голосував! Лечу додому, до дітей. Хочу бути завжди для них найкращою Мамою. Ще раз дякую!" - поблагодарила она поклонников.

&quot;Хочу быть лучшей!&quot; Лилия Ребрик вызвала фурор фото в прозрачном платье

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Стоит отметить, что церемония награждения прошла в одном из киевских ресторанов. Также звание "Ведущая года" получила шоувумен Леся Никитюк, которая после вручения статуэтки устроила жаркие танцы в компании известного ресторатора Николая Тищенко.

Но вернемся к очаровательной Лили Ребрик. Ее подписчики справедливо отметили, что титул "Лучшей мамы" достался ей по праву и восхитились внешностью теледивы.

&quot;Хочу быть лучшей!&quot; Лилия Ребрик вызвала фурор фото в прозрачном платье

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вітаю, ви дійсно достойні", "Вау, красотуличка, ты действительно лучшая мама", "Ви - неймовірна жінка! Як Ви все встигаєте - не розумію", "Це Ваша нагорода, Ви дійсно мама року... І хоча кожна мама є найкращою для своєї дитини, але Ви показуєте світу, якою має бути мама, цінності сім'ї", "Лілю, Ви неймовірні! Взірець для наслідування!", "Лілічка , Ви супер!", "Лілю, ви як завжди чарівні", - отмечали комменаторы.

&quot;Хочу быть лучшей!&quot; Лилия Ребрик вызвала фурор фото в прозрачном платье

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик восхитила ярким комбинезоном, подчеркнувшем ее формы.

Напомним, Лилия Ребрик сбила сеть с толку задачей  - она попросила угадать, кто из ее дочерей изображен на детском снимке.

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