"Майже пін-ап": Лілія Ребрик похвалилася гнучкістю на забавному фото

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Разом з колегою вона влаштувала цікаву фотосесію в Одесі

Лілія Ребрик не втомлюється вражати своєю енергією і працездатністю - то вона веде ранковий ефір і як завжди виглядає просто чудово, а ось вона вже в Одесі, де запланований спектакль з її участю. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася новими забавними фото.

На знімках вона разом з колегою, актрисою Ксенією Вертинською влаштувала жартівливу "фотосесію" в старій ванні - можливо, остання є частиною театрального реквізиту. На першому фото дівчини похвалилися розтяжкою, високо задерши ноги, а на іншому просто сидять і весело сміються. Вони обидві явно відмінно повеселилися.

Фото: Лілія Ребрик і Ксенія Вертинська (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото в стилі "майже пін-ап", чи як каже моя подруга @kseniya_vertinskaya в стилі "пінал". І взагалі, ми так часто працюємо в дуеті з Ксюшею на сцені, що наш творчий тандем час вже й назвати. Пропонуйте варіанти! Чим креативніше - тім краще. Запатентуємо!" - прокоментувала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик і Ксенія Вертинська (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники не змусили просити себе двічі і тут же залишили багато смішних варіантів назви для дуету в коментарях.

"Тандем "Rebrinskaya"

"Я за пінал"

"Няшка та Потрясашка"

"Які ви класні, дівчата!!! Від вас такий позитив виходить!!!"

"Крута парочка"

"Ви такі класні"

"Подружки - реготухи, молодці так тримати"

"Не тісно Вам"

"Подивилася на Вас і одразу покращився настрій. Ви такі прикольні і життєрадісні.Молодці! "Солодка парочка"

"Красуні!!!!! Ви чарівні"

"Двоє в човні. Приколистки відриваються щосили, та ще й на всю країну!!! --- Дівчатка, Браво!"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала повністю синім образом у відвертій сукні.

Також теледіва Лілія Ребрик вкотре вразила своєю появою в розкішному вбранні, а також похвалилася гордим званням "Мама року".

До речі, до цього Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки. На одному зі знімків малятку всього 5 днів!