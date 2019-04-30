Всего 5 дней: Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери

На фото можно проследить год жизни маленькой Полинки
Лилия Ребрик и ее супруг Андрей Дикий отмечают сегодня действительно важный для их семьи праздник. Так, их младшей дочери Полине сегодня, 30 апреля, исполнился год. Так что малютка празднует свой первый день рождения.
В честь столь важного события Лилия Ребри порадовала поклонников уникальными семейными снимками. На серии фотографий запечатлены разные этапы жизни годовалой Полинки. Даже есть снимок, сделанный когда малютке было всего 5 дней.
Также на снимках мы видим и старшую дочь Ребрик – 6-летнюю Диану. Девочка нежно держит на руках свою новорожденную сестру.
Полина, когда ей всего 5 дней (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Диана и Полина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"30 квітня- ще один щасливий для нашої #дикасімейка день. Дякую, Поліночко, що ти нас вибрала і додала щастя! Дякую, що #насвжечетверо. Сьогодні перший День Народження!!! Так швидко промайнув рік. Рік тому о 2.24 наше щастя збільшилося на ЧОТИРИ кілограми. А це Вам не жарти. Вона у нас чудова, неймовірна... Тримаємо кулачки за тебе й віримо в твою в щасливу долю... Любимо тебе!!!" - трогательно подписала серию фото Лилия Ребрик.
Лилия Ребрик показала архивные фото младшей дочери (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей пришли в восторг от этих снимков:
Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото, впервые вчетвером отпраздновав Пасху 2019.
Также ранее Лилия Ребрик похвасталась обложкой модного глянца, для которого снялась с мужем и дочками. Она впервые показала лицо младшего ребенка.