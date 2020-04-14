Почему он не с женой и детьми? Брюс Уиллис и Деми Мур возмутили сеть новыми общими фото

Брюс Уиллис продолжает удивлять мир своим неоднозначным поведением. Так, знаменитый голливудский актер проводит карантин со своей экс-супругой Деми Мур, дочерьми от первого брака, а также их мужчинами. Несколько дней назад сеть облетели забавные кадры, где вся семья позирует в одинаковых полосатых пижамах с огромными ложками и вилками. Также дочь Брюса Таллула продемонстрировала, как они вместе с отцом веселится на кухне. Крепкий Орешек даже приложил руку к новой прическе своей дочери. И, похоже, отец семейства не собирается покидать дом экс-супруги.

Новое фото Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Несколько часов назад Деми Мур опубликовала в своем микроблоге новое фото. На нем все члены семьи – сама 57-летняя актриса, три дочери, а также их мужчины – сидят на диване с книжками в руках и изображают чтение. И самое главное – на заднем плане видно и прилежного семьянина Брюса Уиллиса. «Семейный книжный клуб… Как править миром с вашего дивана – карантинное издание», – написала звезда под снимком.

Поклонники не понимают, что актер делает с экс-женой (фото: instagram.com/demimoore)

Поклонники принялись обсуждать, как мило выглядит фото, что все они просто «фантастические» и смотрятся очень дружными. Но многие поклонники не смогли сдержать слов возмущения. «Брюс, что за дурачество?», «Почему Брюс Уиллис не со своей женой и младшими детьми?», «Брюс делает, что хочет…», «Брюс, где твоя жена?», – пишут непонимающие поклонники под фото.

К слову, сама нынешняя жена Уиллиса – Эмма – также часто комментирует посты экс-супруги Брюса. В прошлый раз она написала: «Ох, от этих фото мое сердце просто плавится», «Это так прекрасно. Люблю вас и скучаю по вам, ребята»… В ответ ей Деми Мур написала: «Мы тоже скучаем по вам и любим вас очень сильно». Так что явно, что две семьи Брюса – бывшая и нынешняя – отлично ладят. И ни о какой ревности речь не идет.