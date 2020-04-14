Чому він не з дружиною і дітьми? Брюс Уілліс і Демі Мур обурили мережу новими спільними фото

Брюс Уілліс продовжує дивувати світ своєю неоднозначною поведінкою. Так, знаменитий голлівудський актор проводить карантин зі своєю екс-дружиною Демі Мур, дочками від першого шлюбу, а також їх чоловіками. Кілька днів тому мережу облетіли кумедні кадри, де вся сім'я позує в однакових смугастих піжамах з величезними ложками і виделками. Також дочка Брюса Таллула продемонструвала, як вони разом з батьком веселиться на кухні. Міцний Горішок навіть приклав руку до нової зачіски своєї дочки. І, схоже, батько сімейства не збирається покидати будинок екс-дружини.

Нове фото Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Кілька годин тому Демі Мур опублікувала у своєму мікроблозі нове фото. На ньому всі члени сім'ї – сама 57-річна актриса, три дочки, а також їх чоловіки – сидять на дивані з книжками в руках і зображують читання. І найголовніше – на задньому плані видно і старанного сім'янина Брюса Вілліса. «Сімейний книжковий клуб... Як правити світом з вашого дивана – карантинний видання», – написала зірка під знімком.

Шанувальники не розуміють, що актор робить з екс-дружиною (фото: instagram.com/demimoore)

Шанувальники почали обговорювати, як мило виглядає фото, що всі вони просто «фантастичні» і виглядають дуже дружними. Але багато хто з прихильників не зміг стримати слів обурення. «Брюс, що за дурощі?», «Чому Брюс Вілліс не зі своєю дружиною і молодшими дітьми?» «Брюс робить, що хоче...», «Брюс, де твоя дружина?», – пишуть прихильники під фото.

До речі, сама нинішня дружина Вілліса – Емма – також часто коментує пости екс-дружини Брюса. Минулого разу вона написала: «Ох, від цих фото моє серце просто плавиться», «Це так чудово. Люблю вас і сумую за вами»... У відповідь їй Демі Мур написала: «Ми теж скучили за вами і любимо вас дуже сильно». Так що очевидно, що дві сім'ї Брюса – колишня і нинішня – відмінно ладнають. І ні про які ревнощі мова не йде.