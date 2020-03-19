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С любимой женой и детьми: Брюс Уиллис весело отмечает 65-летие в кругу самых близких

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 17:30
С любимой женой и детьми: Брюс Уиллис весело отмечает 65-летие в кругу самых близких
Брюс Уиллис с женой (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Крепкий Орешек отметил день рождения

Брюс Уиллис сегодня, 19-го марта, отмечает свой 65-й день рождения. Юбилей легендарного Крепкого Орешка припал на период карантина, а потому шумных вечеринок и застолий, судя по всему, не будет. Зато это отличный повод устроить милое семейное торжество. И похоже, Бюрс с родными начал праздновать еще ночью.

С любимой женой и детьми: Брюс Уиллис весело отмечает 65-летие в кругу самых близкихБрюс с дочками (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Супруга Брюса – 41-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хэминг-Уиллис – поделилась в своем микроблоге забавным роликом. Брюс вместе с дочками – Мейбл Рэй, которой скоро исполнится 8, а также 5-летней Эвелин Пенн – бросают друг другу мяч. «Наши ночные игры с алюминиевым мячом», – написала мама семейства и добавила хэштег «карантин». Позже она добавила в сториз пару фото вместе с мужем, где они обнимаются.

Нужно отметить, что выглядит Брюс на видео, каким мы все и привыкли его видеть – сильным и спортивным. Так что знаковый юбилей голливудский актер встречает в отличной форме!

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хэминг поженились 21-го марта 2009-го года. Супруга Крепкого Орешка на целых 23 года младше своего избранника, что ничуть не мешает их гармоничным отношениям.

С любимой женой и детьми: Брюс Уиллис весело отмечает 65-летие в кругу самых близкихБрюс с семьей (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

До этого Брюс был женат на актрисе Деми Мур, в браке с коротой родилось три дочери: Румер Гленн, Скаут Ларю и Таллула Белль. После расставания бывших супругов еще некоторое время ходили слухи об их воссоединении и даже повторной свадьбе. Однако Мур ошеломила всех неожиданной свадьбой с Эштоном Кутчером, намного моложе ее. Тем не менее, бывшие супруги до сих пор сохраняют дружеские отношения и деловые связи. Деми с Эштоном даже присутствовала на свадьбе Брюса и Эммы.

Сейчас популярный голливудский актер заметно меньше снимается, стараясь уделять больше внимания своей семье. Они живут в Нью-Йорке рядом с Центральным парком.

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