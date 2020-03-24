Брэд Питт, Брюс Уиллис, Джуд Лоу и другие – самые привлекательные многодетные отцы Голливуда

Актеры - многодетные отцы (фото: коллаж РБК Украина)

Карьера детям не помеха

Брэд Питт, Брюс Уиллис, Джуд Лоу, Арнольд Шварценеггер… Все эти знаменитые актеры сумели построить головокружительные карьеры, а параллельно – обзавестись детьми. Причем на одном или двух малышах они решили не останавливаться. В нашей подборке – самые привлекательные многодетные отцы Голливуда.

Брэд Питт

Брэд Питт – культовый красавчик и секс-символ Голливуда – достаточно долго не обзаводился детьми. Несмотря на многочисленные романы и женитьбу с Дженифер Энистон. Но зато в браке с Анджелиной Джоли «разошелся» по полной. Первая дочь Шайло Нувель родилась в 2006-м году, когда Брэду было 43. А в 2008-м у пары родилась двойня: мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Кроме того, актер усыновил приемных детей Джоли. Так что теперь он счастливый отец шестерых детей. У него есть три сына 18-летний Мэддокс Шиван, 16-летний Пакс Тьен и 11-летний Нокс Леон, а также дочери 15-летняя Захара Марли, 13-летняя Шайло Нувель и 11-летняя Вивьен Маршелин. Всех их он одинаково любит и старается оставаться для них идеальным папой, несмотря на сложные отношения с Джоли. Сейчас 56-летний актер не так часто с ними видится – по решению суда, дети остались жить с Анджелиной, которая то и дело придумывает новые запреты для Питта.

Брэд Питт с детьми (фото: принтскрин instagram.com/bradpittofflcial)

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис – не только супергерой всех времен и народов, но и безупречный семьянин. На счету актера два счастливых брака, в котором родились 5 его дочерей. В первом – с актрисой Деми Мур – появились на свет Румер Гленн Уиллис, которой в этом году исполнится 32 года, 28-летняя Скаут Ларю Уиллис и 26-летняя Таллула Белль Уиллис. Как с бывшей супругой, так и с детьми Брюс в прекрасных отношениях. Во втором браке – с моделью Эмме Хеминг – у Крепкого Орешка родились еще две девочки. 8-летняя Мейбел Рей и 5-летняя Эвелин Пенн часто фигурируют в микроблоге жены актера. Сам Брюс не ведет соцсетей и старается не выставлять личную жизнь напоказ.

Брюс с женой и детьми (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Джуд Лоу

Джуд Лоу известный своими громкими романами и похождениями. Но при этом знаменитый красавчик всегда оставался идеальным папой, буквально одержимым своими детьми. В первом браке, с актрисой Сэйди Фрост, их родились трое. Рафферти Лоу в этом году исполнится 24 года, Руди Индиан Отис Лоу – 17, а дочери Айрис Лоу – 20. Также у актера есть 12-летняя дочь София, которая родилась после краткосрочных отношений с новозеландской моделью Самантой Берк. А еще – 5-летняя дочь Ада, которая родилась от еще одного бурного, но яркого романа. Нужно отдать Джуду должное – он не стал отпираться от родительских обязанностей и пообещал помогать в воспитании детей. И пока что слово держит. В прошлом году актер женился на Филиппе Коэн, так что, вполне возможно, вскоре мы услышим радостные новости об очередном пополнении в семействе.

Джуд Лоу (фото: принткрин instagram.com/pr0_kino)

Арнольд Шварценеггер

«Железный Арни» – еще один многодетный отец Голливуда, который, по слухам, был буквально одержим воспитанием детей и их «закалкой». Так, Кэтрин, Кристина Мария Аврелия, Патрик и Кристофер вынуждены были вставать в 6 утра, заниматься зарядкой, обливаться холодной водой и следить за безукоризненным порядком в доме... Что ж, такой метод в некоторой мере сыграл свою роль – дети выросли прилежными и привыкли добиваться своего. Пятый ребенок Арнольда, сын Джозеф, появился на свет вне брака – от связи с домработницей, всего спустя пару дней после рождения младшего сына от законной супруги. Арнольд не сразу узнал об этом, но после взял на себя финансовые обязательства. Интересно, что сейчас Джозеф, внешне похожий на знаменитого отца, также занимается культуризмом.

Арнольд Шварценеггер с сыном Джозефом (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Мэл Гибсон

Настоящий рекордсмен по количеству знаковых ролей и фильмов, в личной жизни Мэл также преуспел. В браке с Робин Мур у него родилось семеро детей: Ханна, близнецы Эдвард и Кристиан, Вилли, Луи, Майло и Томми. Также у него есть дочь Люсия от Оксаны Григорьевой, о романе с которой он официально объявил на премьере фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха». Правда, закончилось все не браком, а судебными разбирательствами за право опеки над девочкой и выплатой Гибсоном алиентов экс-подруге. Но и на этом любвеобильный актер не остановился. В 2017-м на свет появился еще один ребенок Мэла: сына Ларса Джерарда ему родила бывшая наездница-акробатка Розалинда Росс, с которой он состоит в отношениях до сих пор.

Мэл Гибон (фото: принткрин instagram.com/gents_avenue)